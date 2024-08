Avec Julian Alvarez, l'Atlético Madrid vise plus haut en Liga

L'arrivée d'Alvarez va-t-elle propulser l'Atlético vers le titre ?

+

Alvarez : le nouvel atout offensif de l'Atletico Madrid

Julian Alvarez a quitté le bleu électrique de Manchester City pour le rouge et blanc de l'Atlético Madrid, dans l'espoir de s'imposer comme l'un des meilleurs attaquants mondiaux. Il formera un duo avec Alexander Sorloth, autre nouvelle recrue, alors que Simeone vise à nouveau le titre de La Liga.

Alvarez a déjà tout gagné en football, mais il s'est retrouvé à n'être qu'un rouage de la machine City. Son transfert à l'Atlético lui offre un rôle de premier plan, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour les parieurs.

L'Atlético Madrid a constitué une attaque redoutable.

Julian Alvarez aura l'occasion de mener l'attaque de l'Atlético Madrid.

Les statistiques sous-jacentes d'Alvarez sont très prometteuses.



Alvarez apporte beaucoup à l'équipe

Alvarez semble destiné à former un trio offensif de feu avec Antoine Griezmann et Alexander Sorloth. L'ancien attaquant de Manchester City peut évoluer à plusieurs postes et ses statistiques montrent qu'il contribuera dans tous les domaines. Diego Simeone aime que ses équipes travaillent dur hors du ballon et Alvarez correspond parfaitement à ce profil. Il se classe dans le 97e percentile des attaquants des cinq grands championnats européens pour les possessions gagnées dans le dernier tiers du terrain.

Julian Alvarez a également obtenu un excellent classement en termes de passes décisives. Ses 2,3 par 90 minutes jouées le placent dans le top 5% des attaquants des grands championnats européens. Les nouveaux coéquipiers d'Alvarez apprécieront sa créativité. Sorloth, d'une taille de 1m96, offrira une cible dans la surface, et Antoine Griezmann apportera sans aucun doute sa contribution en termes de buts et de passes décisives.

L'Atlético a dépensé beaucoup d'argent après avoir terminé à 19 points du Real Madrid la saison dernière. Il y a de quoi être enthousiaste pour les Colchoneros avec l'arrivée d'Alvarez. Sa moyenne de 3,42 tirs et 4,41 actions créatrices de tir par 90 minutes jouées au cours de la dernière année rendra l'équipe de Simeone beaucoup plus dangereuse dans le dernier tiers du terrain.

Julian peut augmenter son nombre de buts

Erling Haaland était sans aucun doute l'homme clé de Manchester City en termes de buts, donc ce transfert est une opportunité pour Julian Alvarez de s'imposer comme un attaquant plus prolifique. Étonnamment, l'Argentin a joué plus de minutes que tout autre joueur sous Guardiola la saison dernière, mais il a souvent été demandé de se sacrifier pour l'équipe.

Alvarez avait un xG hors penalty de 0,44 par 90 minutes la saison dernière. Il était souvent demandé de reculer au milieu de terrain pour faire circuler le ballon. Simeone demandera probablement à Julian de jouer derrière Sorloth par moments, mais il aura de nombreuses occasions de dépasser son coéquipier dans le système 3-4-3 du manager.

La créativité de Griezmann aidera également Alvarez. Le vétéran playmaker français a réalisé 4,86 passes progressives et 4,01 actions créatrices de tir par 90 minutes la saison dernière. Il se réjouit sans doute d'avoir deux nouveaux attaquants devant lui. Alvarez a tiré à 98 reprises en Premier League la saison dernière, plus que tout autre joueur de La Liga, donc sa cote pour marquer lors du premier match de l'Atlético contre Villarreal est intéressante.

Marché Cotes Julian Alvarez marque contre Villareal 2,77 Atletico Madrid : vainqueur de la Liga 9,50

Cotes fournies par Vbet. Correctes au moment de la publication et susceptibles d'être modifiées.