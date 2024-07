3 raisons de ne pas parier sur Gérone pour finir dans le top 4 de Liga en 2024/25

Gérone a surpris tout le monde en terminant 3e de Liga la saison dernière, mais malgré cela, notre expert lui prédit des difficultés en 2024/25.

Le club catalan a surpris tout le monde en terminant troisième de la saison 2023/24, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions cette saison. Cependant, après un été qui l'a vu perdre un certain nombre de joueurs majeurs de l'année dernière, notre expert n'est pas convaincu de la capacité de Gérone à reproduire les exploits de l'année dernière cette fois-ci.

La baisse de régime de la seconde moitié de la saison est un signe avant-coureur

Les Blancs et Rouges ont passé cinq semaines en tête du classement, jusqu'à la moitié de la saison, avec presque toutes les semaines dans les quatre premières places.

Cependant, ils ont connu une baisse de régime notable après Noël, Gérone passant d'une seule défaite lors de ses 23 premiers matches à six défaites lors de ses 15 derniers.

Cette situation était prévisible, surtout si l'on considère les performances défensives de l'équipe, une seule équipe de la première moitié du classement avait encaissé plus de buts que Gérone la saison dernière, un facteur qui a fini par compromettre ses chances de remporter le titre à la fin de la saison.

Gérone aura beaucoup de mal à reproduire la série de la première moitié de la saison dernière compte tenu de son calendrier, un facteur clé qui, selon nous, aura une grande incidence sur ses chances de figurer parmi les quatre premiers cette année.

Les transferts font des ravages

Il n'est pas faux de dire que Gérone n'a pas connu une période de transfert exceptionnelle depuis le début de la saison, le club catalan ayant déjà perdu un certain nombre de joueurs qui jouaient un rôle clé l'année dernière.

Yan Cuoto, Eric Garcia, Aleix Garcia, Savio et Pablo Torre, qui ont tous joué au moins 29 matchs l'an dernier et ont inscrit 21 buts, sont partis cet été.

Ils ont perdu une grande partie de la colonne vertébrale de leur équipe 2023/24, et il sera très difficile pour Gérone de remplacer ces joueurs de manière adéquate en attaque.

Abel Ruiz a été recruté à Braga, mais il n'a jamais inscrit plus de huit buts en une saison, tandis que les autres recrues, Ladislav Krejci et Donny van de Beek, n'ont pas fait leurs preuves ou manquent cruellement de temps de jeu.

Fatigue liée à la Ligue des champions

Comme nous l'avons déjà dit, Gérone dispute la Ligue des champions pour la première fois de son histoire cette saison, un facteur qui rendra certainement plus difficile la qualification pour la Champions League cette fois-ci.

Cela est d'autant plus vrai que le nouveau format de la compétition européenne signifie que les équipes auront encore plus de matches de phase de groupe à jouer, passant de six à huit cette année, avec des matches se déroulant jusqu'en janvier.

L'équipe de Gérone est déjà nettement moins fournie que l'année dernière, et ces matches supplémentaires risquent de peser lourd sur l'équipe catalane à l'avenir.

De plus, les équipes qui se qualifient pour la CL sans y avoir participé l'année dernière ont généralement des difficultés la saison suivante.

La Real Sociedad en est un bon exemple, puisque le club basque a dû jouer la Ligue des Champions l'an dernier, ce qui lui a valu de terminer à 16 points des quatre premiers cette fois-ci.

On peut dire la même chose de Séville l'année précédente, dont la campagne en Champions League a joué un rôle dans le fait qu'il a terminé 12e après avoir fait partie du top 4 la saison précédente.