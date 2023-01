"Même Zlatan, qui était une tondeuse à gazon, faisait plus", le coup de gueule de Di Meco envers les joueurs du PSG

Eric Di Meco fustige le comportement des joueurs du PSG après le match concédé au Parc des princes contre Reims.

Le PSG a été tenue en échec par le Stade de Reims (1-1) en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Un match nul qui fait suite à une défaite à Rennes lors de la précédente journée du championnat.

Ces mauvais résultats agacent particulièrement Eric Di Meco qui a poussé un coup de gueule envers les joueurs du PSG lors de l'émission Super Moscota Show, diffusée ce lundi 30 janvier 2023 sur RMC.

Di Meco nostalgique du PSG de Laurent Blanc

« Ça faisait quelque temps quand je regardais les matches de Paris que je me disais : « c'est bizarre, les adversaires, la manière dont ils jouent, c'est bizarre, c'est bizarre ». Et là, je me rends compte que tu es Reims, milieu de tableau, une équipe moyenne de Ligue 1, ils viennent au Parc et ils jouent au ballon. Ça, ça n'existait pas il y encore quelques temps », explique l'ancien joueur de l'équipe de France.

Di Meco reconnaît qu'il est même nostalgique du PSG de Laurent Blanc : « Vous vous souvenez quand on parlait du jeu du PSG de Laurent Blanc ? On parlait notamment de ce pressing qui était fait à la perte du ballon comme le Barça le faisait à l'époque. Vous vous souvenez comment Cavani il galopait ? Vous vous souvenez comment Lavezzi il galopait ? Même Zlatan, qui était une tondeuse à gazon, il faisait plus... »

Pour Di Meco, le PSG ne fait plus peur

Pour Di Meco, le problème du PSG est qu'il n'inspire plus la peur ce qui permet aux adversaires d'être en confiance pour décrocher un résultat positif : « Quand tu es Reims et que tu joues contre Paris, tu mets le bus et tu as peur. Tu as déjà perdu en entrant sur le terrain. Les équipes qui normalement, venaient pour essayer d'en prendre le moins possible, maintenant, elles viennent et elles jouent. »

Passablement agacé, Di Meco en remet une couche sur l'implication des joueurs du PSG lors des matches : « Il y a des joueurs qui portent le maillot du PSG mais est-ce qu'ils ont le niveau pour jouer au PSG, au milieu de terrain et derrière ? Vous croyez vraiment qu'il y a des joueurs qui sont programmés pour gagner la Ligue des champions ? Peut-être qu'ils la gagneront la Ligue des champions car la vérité d'aujourd'hui ce n'est pas celle dans un ou deux mois mais il n'empêche que quand tu es adversaire du PSG, toutes les forces et les faiblesses sont identifiées. Et surtout, les équipes jouent, il n'y en a plus une qui a peur du PSG. Ce n'est pas normal ça. »