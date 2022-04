Zlatan Ibrahimovic : "J'étais trop bon pour la MLS"

Zlatan Ibrahimovic s'est déclaré "meilleur joueur à avoir jamais joué en MLS" et a affirmé qu'il était "trop bon pour toute la compétition" pendant son passage de deux ans avec les Los Angeles Galaxy. Le géant suédois avait marqué 53 buts en 58 apparitions pour le Galaxy sur deux saisons entre 2018 et 2019 avant de retourner à l'AC Milan, en Serie A.

Bien qu'il ait quitté le Galaxy les mains vides, le club n'ayant pas réussi à se qualifier pour les play-offs en 2018 avant de s'incliner en demi-finale de la Conférence Ouest l'année suivante, Ibrahimovic pense toujours que son impact lui justifie le poste de numéro un en MLS.

Ibrahimovic au bon souvenir de son aventure en MLS

Ibrahimovic a rejoint les Galaxy en mars 2018 après la résiliation anticipée de son contrat à Manchester United. Le joueur de 36 ans, à l'époque, revenait tout juste d'une grave blessure au genou survenue en novembre précédent et affirme que son départ outre-Atlantique l'a aidé à retrouver ses sensations. "Je suis très heureux. Je suis très reconnaissant à la MLS car elle m'a donné la chance de me sentir vivant", a-t-il déclaré à ESPN.

"Mais le problème était que j'étais encore trop vivant. J'étais donc trop bon pour l'ensemble de la compétition. C'est ce que j'ai montré. Et je suis le meilleur de tous les temps à avoir joué en MLS et ce n'est pas moi qui ai un ego ou qui essaie de me montrer maintenant. C'est la vérité. Et quand j'étais là-bas, j'ai apprécié. J'ai passé un bon moment. Et j'ai aimé la façon dont ils travaillaient, la façon dont ils faisaient le marketing", s'est ensuite souvenu Ibra.