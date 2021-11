Zinedine Zidane regrette de ne pas avoir pu jouer à l'OM

L'ancien numéro 10 des Bleus, né à Marseille, n'a jamais joué pour le club de la ville durant sa carrière.

Zinedine Zidane et Marseille, c'est indissociable. Né à Marseille, le champion du monde 1998 est très apprécié, même idôlatré, dans sa ville natale. Beaucoup l'associent souvent à l'OM, un club qu'il a aimé durant sa jeunesse, et vivraient comme un affront de le voir entraîner le Paris Saint-Germain, son nom étant régulièrement associé au poste d'entraîneur du club de la capitale depuis plusieurs années, et notamment lorsqu'il avait quitté le Real Madrid la première fois.

Pourtant, Zinedine Zidane, contrairement aux idées reçues, n'a jamais joué ou été lié à l'Olympique de Marseille. Ni chez les jeunes, ni chez les professionnels. En France, le mythique numéro 10 de l'équipe de France a évolué sous les couleurs de l'AS Cannes, son club formateur, et des Girondins de Bordeaux, avant de prendre son envol à l'étranger. Néanmoins, une venue de Zidane, sur sa fin de carrière a souvent été évoqué dans des rumeurs, mais elle n'a pas vu le jour.

Dans un entretien accordé à la Provence dans lequel il déclare sa flamme au padel, nouvelle discipline en vogue ressemblant énormément au tennis, Zinedine Zidane a avoué qu'il regrette de ne jamais avoir pu joué à l'OM : "Quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matches et comme j’étais footeux, je me disais "un jour pourquoi pas". Mais ça ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Ça aurait été quelque chose de fort".

"Je suis Marseillais et je le resterai à vie"

L'ancien international français n'a pas pu jouer pour l'OM, mais il a joué contre et s'en souviens très bien : "J'ai pu jouer contre l'OM avec Cannes surtout. Je me souviens d'ailleurs d'un match à Marseille, à l'époque, c'était Franz Beckenbauer l'entraîneur de l'OM, et on a gagné 1-0 à Marseille. C'est un sacré souvenir. Cela me fait quelque chose de me dire que j'ai gagné à Marseille, mais pour moi c'était quand même fabuleux. Là, si je me remets sur le terrain, je m'en souviens bien".

"J'avais un copain dans l'équipe d'ailleurs c'est mon adjoint aujourd'hui, David Bettoni; j'étais titulaire, lui, il était remplaçant et il était entré à dix minutes de la fin. Pendant ces minutes là, on n'arrêtait pas de rigoler tous les deux ! Déjà, on était contents d'être avec les pros, même si j'y étais plus souvent que lui, mais on n'arrêtait pas de se dire "c'est fabuleux, regarde, profitons !" C'est un mélange de sentiments...", a ajouté Zinedine Zidane.

L'ancien entraîneur du Real Madrid a fini par déclarer sa flamme à la ville de Marseille, même s'il n'a jamais évolué sous les couleurs de l'OM, il se considère comme un vrai Marseillais, lui qui est né dans cette ville : "Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie".