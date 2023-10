Zinédine Zidane donne un indice sur son avenir

Manchester United, Real Madrid, Juventus ou l’Equipe de France ? Zinédine Zidane donne un indice sur son futur en tant que coach.

L’avenir de Zizou est incompris depuis son départ du Real Madrid après le deuxième passage. Le Français en donne un indice désormais. Celui qui est associé à plusieurs clubs ces derniers temps, jouit pleinement de sa vie depuis l’été 2021 qu’il a quitté le Real Madrid.

Zidane en dit un peu plus sur son avenir

Ancien numéro 5 du Real Madrid, Zinedine Zidane est aussi passé par la Juventus Turin dans sa carrière de footballeur professionnel. S’il est resté sans emploi depuis deux ans après avoir quitté le Real Madrid pour son deuxième passage, Zizou pourrait reprendre du service dans les prochaines semaines ou prochains mois.

Mardi soir, une soirée spéciale a été organisée soir pour fêter l’anniversaire des 100 ans de la Famille Agnelli à la tête du club qui a remporté la Serie A italienne à 36 reprises. Lors de cet événement intitulé « Ensemble, un spectacle en noir et blanc », plusieurs légendes des Bianconeri ont répondu présentes. Parmi celles-ci, le Français Zinédine Zidane, qui a émerveillé lors de son passage chez la Vieille Dame entre 1996 et 2001, disputant 212 matchs, marquant 31 buts.

Aperçu lors de cette soirée festive de la Juventus Turin, le champion du monde 1998 a été approché par les médias. En effet, Zizou a été interrogé sur son avenir en tant que coach. En effet, l’ancien coach triple vainqueur de Ligue des champions avec le Real Madrid, toujours sans club, a levé le voile sur son avenir.

Se confiant à Sky Sports, le natif de Marseille a déclaré : « La chose la plus belle est d’être présent ici avec la famille de la Juventus. Je suis content, l’accueil est très sympa. Pour l’avenir, je n’ai pas de nouvelles maintenant. Je suis avec la famille et on verra plus tard ».

Faut-il rappeler que ces derniers temps, Zinédine Zidane a été associé à plusieurs clubs. Si Manchester United l’a ciblé pour remplacer ten Hag, l’Olympique de Marseille a aussi songé au technicien français pour remplacer Marcelino après la démission de ce dernier en septembre. Un retour au Real Madrid à l’été 2024 n’est pas épargné. Mais l'Equipe de France serait la priorité du Marseillais.