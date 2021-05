Zidane, son avenir personnel... Les confidences de Varane

Le défenseur français du Real s'est confié dans les colonnes de France Football. Il a évoqué son avenir personnel et a souhaité bon vent à Zidane.

Cadre de l'Équipe de France et du Real Madrid, Raphaël Varane réalise pour l'instant une carrière sous le signe de la stabilité. Formé à Lens et Madrilène depuis 2011, le défenseur central est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, lui qui a presque tout remporté pendant sa carrière, en club comme en sélection.



À lire aussi - Benzema va tout chambouler chez les Bleus

Néanmoins, de plus en plus de rumeurs circulent par rapport à son avenir personnel, et font état d'un éventuel départ de Madrid cet été. Forcément courtisé, Raphaël Varane ne sait toutefois pas encore de quoi son avenir sera fait. Et pour cause, il entend d'abord rester pleinement concentré sur les Bleus et sur l'Euro 2020 qui les attend.

L'article continue ci-dessous

"C'est juste que ce n'est pas le moment d'en parler"

"Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir, je suis concentré sur cet Euro. On est tous des êtres humains. Forcément, on peut y penser. Pour mon cas personnel, je suis vraiment focalisé sur les objectifs qu'on a en équipe de France, c'est clair. Ce n'est pas un sujet que je vais aborder tous les jours dans ma chambre. Chaque chose en son temps. C'est juste que ce n'est pas le moment d'en parler. Pendant la compétition, je suis en mode compétition", a ainsi martelé le Français, dans un entretien pour France Football.

Raphaël Varane a aussi évoqué le cas de Zinédine Zidane, qui a été son entraîneur pendant des années à la Maison Blanche et qui ne sera plus le coach du Real la saison prochaine. "C'est beaucoup de fierté d'avoir évolué depuis dix ans, quand il est venu me chercher à Lens pour aller à Madrid à ses côtés. C'est un coach qui est très, très humain. C'est une source d'inspiration pour moi et beaucoup de joueurs", a expliqué l'ancien du RC Lens, qui souhaite à Zinédine Zidane le meilleur pour la suite de ses aventures.

"C'est forcément un peu particulier pour moi et pour toute une génération de joueurs à Madrid. J'ai pu échanger un petit peu avec lui. J'espère que la suite sera belle. C'est un grand coach et aussi une grande personne", a enfin confié Raphaël Varane. Et si les deux hommes se rejoignaient ailleurs qu'au Real Madrid cet été...?