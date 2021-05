Benzema va tout chambouler chez les Bleus

Avec le retour de Karim Benzema en Bleus, Deschamps va devoir revoir sa copie tactique. Le sélectionneur en est conscient.

Six ans. Voilà six ans que les supporters de l’équipe de France attendait ce moment. Celui de voir Karim Benzema remonter les marches du château de Clairefontaine pour un rassemblement des Bleus. Il a fallu prendre son mal en patience mais depuis mercredi, c’est désormais chose faite.

Appelé par Didier Deschamps pour participer à l’Euro 2021, Benzema a fait son retour au centre d’entraînement français avec le sourire. L’accolade avec le sélectionneur était forcément attendue et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’heure des retrouvailles passée, il est maintenant temps à l’attaquant madrilène de se fondre dans cet effectif qui reste sur une victoire finale lors de la Coupe du Monde 2018. Et à Deschamps de trouver les bons ajustements pour intégrer au mieux celui qui était encore le fer de lance offensif des Bleus voilà six ans.

Au moment de l’annonce de la présence de Benzema dans la liste des 26, l’une des premières questions qui est venue à l’esprit concerne la tactique des Bleus et la place que pouvait prendre le natif de Bron. Didier Deschamps a rapidement fait comprendre qu’il ne l’avait pas sélectionné pour le laisser sur le banc et ce retour devrait se faire au détriment d’Olivier Giroud.

Mais qu’en est-il pour Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, têtes de gondoles du projet français depuis maintenant quatre ans ? L’ancien entraîneur de l’OM concède qu’il se creuse la tête pour garder le meilleur équilibre possible, lui l’adepte de 4-2-3-1 avec Griezmann en position de meneur.

"Il aura peut-être des aménagements… Moi j'ai toujours le même objectif et je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, c’est de mettre autant que possible chaque joueur dans sa meilleure position. Après il y a des compensations à faire. Mais ce n'est pas donner tout à l’un pour enlever à l'autre… Karim est un leader technique lui aussi. Ce n'est pas un problème d'avoir plusieurs leaders. On ne va pas parler que d'Antoine parce que j'ai 8 joueurs offensifs, donc il y a des associations qui peuvent être différentes, en début de match, en cours de match, avec des joueurs polyvalents, voilà", a-t-il expliqué à RTL.