Zidane s'abonne au 4-4-1-1 pour le Real Madrid

L’entraîneur a utilisé ce nouveau système en Audi Cup, avec notamment Hazard et Isco en tant que meneurs de jeu.

Zidane avait déjà prévenu à la fin de la saison dernière. Il avait promis des changements de noms, d'esprit et même de système de son effectif pour la saison 2019-20. L'Audi Cup a été le dernier banc d'essai de son nouveau et a mis en évidence le système utilisé à la fois contre et contre Fenerbahçe: un 4-4-1-1 qui, compte tenu de l'insistance de l'entraîneur merengue à Munich, menace de rester lors de cette nouvelle campagne du côté du Santiago Bernabéu.



Un système qui en attaque est pratiquement jumelé au 4-2-3-1 déjà utilisé par l'équipe blanche avec José Mourinho il y a quelques années, mais avec la particularité qu'il est plus proche d'un classique 4-4-2 lors de la défense statique. Lors des deux premiers matchs à Munich, Zidane a fait des tests qui invitent à penser qu'il pourrait s'abonner à ce sytème.



Surtout parce que contre Fenerbahçe, il l'a testé avec Fede Valverde dans le onze de départ. Pendant toute la tournée des États-Unis, Zidane n'a pas pu utiliser l'Uruguayen ou Casemiro (ils ont ensuite été incorporés après les retours de Copa America), ce qui laissait planer un doute quant à savoir s'il utilisait le double pivot Kroos-Modric contre le Bayern, et l'Atlético par conviction ou parce qu'il n'avait pas assez d'actifs au mileu. Et comme devant le club turc le duo au centre était Valverde-Kroos, il semble clair que ce schéma avec un double pivot pourrait revenir au centre de Madrid en complément du 4-3-3 des dernières années. Ou même comme substitut, qui sait.





De plus, ce 4-4-1-1 permettrait à Zidane de résoudre un problème lié à la configuration actuelle de son effectif: l'excès d'ailiers et le manque d'intérieurs et de pivots. Ainsi, contre Tottenham, il a utilisé Eden Hazard comme «10» sur le terrain, tandis que contre Fenerbahçe, c’était Isco Alarcón qui occupait ce rôle au milieu de terrain. Même Brahim et James Rodríguez (s’il restait finalement dans l’équipe) pourraient également jouer ce rôle, de sorte que les deux flancs se dégagent légèrement, puisqu’aujourd’hui et avec le 4-3-3, jusqu’à sept joueurs semblent destinés à se battre pour seulement deux places.



Le duo Valverde-Kroos, plus performant que Modric-Kroos



Il n’est pas moins vrai que les résultats obtenus jusqu’à présent sont irréguliers. Surtout en défense. Et c'est que le double pivot formé par Kroos-Modric a semblé incapable de couvrir tout le centre du terrain pour l'emporter. Contre Fenerbahçe et avec Fede Valverde, le Real Madrid exerçait un contrôle beaucoup plus territorial sur le terrain. La dernière clé sera donnée par Casemiro lorsqu’il reviendra jouer. Zidane disposera à ce moment là de son effectif en intégralité.