Zidane : "Et soudain, nous sommes mauvais"

Zinedine Zidane n'est pas préoccupé par son équipe du Real Madrid après leur match nul contre le Real Betis samedi soir.

Pour la deuxième fois en une semaine, les Blancos ont fait match nul 0-0 en Liga Santander, et cette chute intervient à un moment inopportun avant leur demi-finale de la Ligue des champions en milieu de semaine contre Chelsea.

Zidane impressionné par Eden Hazard

Zidane, cependant, pense que la réaction au match nul dans les médias a été exagérée. "Nous avons perdu deux points, c'est clair", a déclaré Zidane après le match.

"Nous étions très bons défensivement mais manquions beaucoup d'attaque. Il nous manquait quelque chose, nous n'étions pas très bons devant. Mais nous perdons deux points et c'est comme si nous étions mauvais. Nous avons perdu deux points, mais nous sommes concentrés pour mardi. Il y a un long chemin à parcourir en Liga [Santander] et nous allons nous battre ce n'est pas fini aujourd'hui."

«Nous sommes prêts pour le prochain match, qui sera le plus difficile de toute la saison."

"Il nous manquait quelque chose pour gagner, c'est vrai, mais ça va."

Eden Hazard a fait son retour de blessure en quittant le banc pendant les 15 dernières minutes et a fait bonne impression.

"Il était vraiment impressionnant", a déclaré Zidane à propos de son n° 7. "Nous sommes heureux de voir Eden parce que c'est un joueur qui va contribuer dans le jeu pour nous." Dani Carvajal a également joué à nouveau, après l'avoir fait en milieu de semaine également.

Sa disponibilité contre Chelsea reste incertaine. "Nous verrons quel rôle il va jouer", a ajouté Zidane. «L'autre jour, il a joué 20 minutes et il a joué un peu plus aujourd'hui. "Le plan est de récupérer Ferland [Mendy] et de récupérer Toni [Kroos]. Mais nous devons attendre. Nous devons récupérer."