Zidane : C’est « la plus grosse déception que j’ai eue dans ma carrière »

Zinedine Zidane évoque sa plus grosse déception en tant que joueur. Et ce n’est pas la Coupe du monde 2006 où il a été expulsé.

Ancien joueur de l’Equipe de France avec laquelle il a été sacré champion du monde en 1998, de la Juventus ou encore du Real Madrid, Zinédine Zidane, qui a connu des très bons moments en tant que footballeur, a également connu des moments sombres. Le technicien français en parle.

Zizou évoque sa « plus grosse déception » en carrière

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid pour un deuxième passage (2019 – 2021), Zinédine Zidane n’a pas encore donné son OK pour reprendre les bancs de touche d’un autre club. Approché par plusieurs clubs, dont Manchester United pour remplacer Erik ten Hag et l’Olympique de Marseille après la démission de Marcelino, l’ancien international milieu offensif français (108 capes, 31 buts) reste encore indécis pour son avenir.

Dans un long entretien accordé à Tony Parker dans le Skweek Show, celui qui a remporté trois Ligues des champions d’affilée avec le Real Madrid pour son tout premier passage à la Maison Blanche en tant qu’entraîneur, est revenu sur plusieurs moments forts de sa carrière. Profitant de l’aubaine, il dévoile ce moment qui l’a le plus déçu quand il était footballeur. Tout le monde va penser que c’est la Coupe du monde 2006 perdue contre l’Italie où il a été expulsé à la suite de sa brouille avec Marco Materazzi. Mais totalement le contraire.

« La plus grosse déception que j’ai eue dans ma carrière, c’est plus jeune, quand je suis descendu en Ligue 2 avec l'AS Cannes. Je n’ai pas joué. Comme j’étais un espoir, ils m’ont vendu tout de suite. Je suis allé à Bordeaux. J’étais jeune. Ma plus grande déception était de descendre avec un club », a fait savoir l’ancien numéro 5 du Real Madrid.

Le conseil de Zidane aux jeunes footballeurs

Débarqué chez les Girondins de Bordeaux où il aura passé quatre saisons (1992 – 1996) avant de quitter la France pour l’Italie, notamment la Juventus avant de faire ses beaux jours au Real Madrid (2001 – 2006), Zinédine Zidane n’a pas réussi sa carrière sans les conseils de ses aînés.

« Je ne me suis jamais posé de questions sur le fait de savoir si j’allais gagner ou non, concède le champion du monde 98. J’ai toujours aimé gagner, je suis un gagnant et je joue pour gagner. Mais ce qui m’intéressait le plus, c’était le chemin pour y arriver. Qu’est-ce que tu vas faire pour être le meilleur ? J’ai bossé, j’étais sérieux, j’ai écouté les conseils et c’est venu tout seul. Et si ça ne vient pas, tu recommences. C’est comme ça que ça doit venir. Tu t’aperçois que pour remporter le Ballon d’Or, il n’y en a qu’un qui le gagne. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais », a confié le champion du monde et Ballon d'Or 1998.