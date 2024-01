Zidane à l’OM, l’incroyable rebondissement !

Avec le probable rachat de l’Olympique de Marseille par les Saoudiens, Zinedine Zidane serait en pole position pour diriger le club phocéen.

Libre de tout contrat depuis l’été 2021, Zinedine Zidane est très suivi. Alors que l’Olympique de Marseille est associé à une vente aux Saoudiens depuis quelques mois, le technicien français serait proche de prendre les rênes du staff technique du club phocéen en cas de faisabilité.

Rothen lâche une nouvelle bombe

Cité dans le viseur de l’équipe d’Algérie de football pour remplacer Djamel Belmadi, démissionnaire, mais qui reste toujours en poste, Zinedine Zidane a refusé, selon les informations de L’Equipe, l’approche des Fennecs. Le technicien français n’aurait d’yeux que pour l’Equipe de France. Mais l’ancien coach du Real Madrid ne souhaiterait plus attendre le départ de Didier Deschamps pour recommencer à diriger une équipe de football.

Getty

L’Olympique de Marseille est lié depuis quelques mois à un probable rachat de la part de l’Arabie Saoudite. A en croire Jérôme Rothen, si Zinédine Zidane a refusé de rejoindre l’Algérie, c’est pour prendre le banc de l’Olympique de Marseille à l’arrivée des Saoudiens.

L'article continue ci-dessous

« Zidane ? Il attend l’OM, a lâché Jérôme Rothen sur RMc. Il ne va pas attendre les bleus pendant cinq ans encore. Le Real Madrid, il y est déjà allé une deuxième fois, il ne voulait pas aller en Angleterre, et ça été confirmé par son ami Dugarry. Donc l’Olympique de Marseille. Il attend l’OM », a déclaré l’ancien de l’Equipe de France.

La famille royale saoudienne veut Zizou

Dans une interview accordée au Média Carré sur Youtube, sur la possibilité du rachat de l’OM ou Monaco par son pays (Arabie Saoudite), le Prince Abdullah Saad a fait un commentaire qui devrait une nouvelle fois relancer les rumeurs autour de la Vente OM. Toutefois, il espère voir un jour Zinedine Zidane diriger l’Olympique de Marseille.

« Je pense que c’est un bon placement d’investir en France. OM, Monaco… ces équipes sont performantes. (…) Ils pourront devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe », a-t-il d’abord expliqué, avant d’enchaîner.

Getty Images

« Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible. Zinedine Zidane est un bon entraîneur et c’est une légende, bien sûr. (…) Investir dans le sport est quelque chose de bien. Si vous investissez dans des clubs comme Marseille ou Monaco, à l’étranger comme l’Arabie saoudite avec Newcastle en Premier League, je pense que c’est une bonne idée », a ajouté le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud.