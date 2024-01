Le montant FOU que demande Belmadi pour quitter l’Algérie

Djamel Belmadi exige plusieurs moins d’indemnités pour délaisser son poste de sélectionneur de l’Algérie.

Djamel Belmadi n’entrainera plus la sélection algérienne. Au bout d’une collaboration de six ans, il a été décidé d’un commun accord de mettre un terme à son mandat. Néanmoins, la rupture n’est pas encore scellée administrativement parlant. Des détails restent à régler. Comme celui des indemnités qu’il devrait toucher.

Belmadi exige plus d’un million d’euros !

De retour à Alger mercredi soir, Belmadi n’a pas attendu longtemps pour retrouver son président de la fédération Walid Sadi. Quelques heures après que ce dernier ait annoncé son départ sur les réseaux sociaux, les deux hommes se sont réunis à Dely Ibrahim pour discuter des modalités financières.

Selon une information d'El Heddaf, il n’y a pas encore eu d’accord trouvé pour une séparation. La FAF a offert à son (futur) ex entraineur deux mois de salaire comme compensation. Alors que son staff, lui, a accepté, l’intéressé a décliné. Il en exige trois fois plus, ce qui équivaut à une somme de 1,2 million d’euros.

Le dossier du nouveau sélectionneur de l’Algérie en stand-by

La montant est colossal, a fortiori pour une fédération dont les finances ne sont actuellement pas au mieux. Sans surprise, Sadi a, à son tour, répondu par la négative. Hors de question de se ruiner, d’autant plus qu’il y a besoin d’économiser pour le recrutement du futur coach. Et cela devrait être un « high profile ». Le nom d’Hervé Renard circule avec insistance. Le coach français pourrait débarquer l’été prochain après la fin de son engagement avec la FFF. Et en attendant c’est son ancien adjoint, en la personne de Patrice Beaumelle, qui assurerait l’intérim.

Les deux parties sont donc dans l’impasse. Belmadi a demandé finalement un temps de réflexion pour voir s’il accepte de revoir ses prétentions à la baisse.

La situation est problématique et elle ne devrait pas trop plaire aux fans d’ « El Khedra ». Alors qu’elle avait commencé par un conte de fée, l’ère Belmadi s’achève par un vrai fiasco, que ça soit sur le plan sportif ou sur le plan relationnel.