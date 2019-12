Zanetti : "Arturo Vidal hissera l'Inter à un autre niveau"

Javier Zanetti, le dirigeant emblématique de l'Inter, pense que la venue d'Arturo Vidal en janvier va apporter un grand plus à son club.

L'international chilien Vidal a été annoncé avec persistance chez les Nerazzurri ces derniers jours. Et quand il a été questionné à propos de son avenir, il a refusé d'exclure cette possibilité. Le joueur de 32 ans n'a commencé que six matches cette saison avec le Barça, toutes compétitions confondues. Pourtant, ce n'est pas son rendement qui est en cause puisqu'il a déjà trouvé le chemin des filets adverses à cinq reprises.

L'Inter espère sceller un prêt avec une obligation d'achat du milieu de terrain expérimenté et Zanetti pense que l'arrivée de ce dernier serait une superbe valeur ajoutée à l'équipe lombarde. "Nous verrons comment va se dérouler le mercato, car nous avons un mois pour faire avancer les choses, a-t-il déclaré à ESPN. Vidal est un joueur avec beaucoup de caractère et d'expérience, donc nous verrons ce qui se passera. Nous parlons d'un joueur qui peut certainement nous faire monter d'un niveau, et nous sommes déjà à un bon niveau." L'Inter est en tête de la devant la à la faveur d'une meilleure différence de buts. Les Lombards ont cependant un match difficile à négocier lors de la reprise puisqu'ils défieront .

Il a été rapporté en décembre 2018 que le joueur de 31 ans était frustré par un manque de temps de jeu à Barcelone, et les choses ont atteint un point critique lorsque ce dernier posté un emoji en colère sur Instagram après avoir été écarté d'un match de Ligue des Champions contre à Wembley . "Il y avait un peu d'agacement, mais c'est du passé", avait-il déclaré dans un entretien à l'époque. "Un joueur veut toujours jouer et être important. Vous venez ici pour apporter votre contribution, pas pour causer des problèmes dans une équipe aussi importante. C'était quelque chose de passionnel, mais c'est du passé. Je ne pense qu'à travailler, à bien faire et à gagner des titres. J'essaie de faire ce que l'entraîneur veut et de donner ce que je sais".

Pour rappel, Vidal a déjà évolué en . Entre 2011 et 2015, il avait été l'un des hommes forts de la Juventus, remportant notamment quatre Scudetti consécutifs. Il composait une paire de milieux de terrain très performante avec le Français Paul Pogba. Il s'est ensuite envolé pour le Bayern.