Youth League : Vainqueur du Maccabi Haïfa, le PSG d'Ethan Mbappé se qualifie pour les phases finales

Sans forcer, les jeunes de Zoumana Camara se sont imposés face aux Israéliens avec notamment la première d'Ethan Mbappé.

La mission était très simple. Une victoire ou un nul envoyait les U19 du PSG vers les phases finales de la Youth League. Pour déterminer à quelle place, il faudra attendre le résultat de l'autre rencontre du groupe entre la Juventus Turin et le Benfica.

Mais comme l'an passé, et de manière beaucoup plus tranquille, les jeunes parisiens verront la suite de l'épreuve continentale. Contrairement au match aller, tout ne fut pas si simple. Sans Bagbema (ligaments croisés) et Lemina (cheville droite), les garçons de Zoumana Camara ont d'abord été ballotés et mis sous pression par les Israéliens.

Ce fut court mais intense. Assez pour obliger, le club de la capitale a haussé son niveau de jeu. Et c'est sur une transition offensive que Zagué ouvrait le score après une relance de Mouquet vers Ethan Mbappé, titularisé pour la première fois dans cette compétition (1-0, 12e).

Une victoire de Benfica offrirait la première place

Finalement plus tranquille, ce PSG n'avait pas besoin de forcer et ne se procurait que quelques opportunités par Lamy (14e) et Kari (41e). Après une victoire facile à l'aller (5-0), Paris pouvait faire mieux et a finalement attendu le début de la seconde période pour clore la marque une bonne fois pour toute.

Toujours en contre, alors que cette équipe à l'habitude de maîtriser le jeu, Gharbi faisait le break (2-0, 52e) avant que Mukelenge n'aggrave le score après une longue course (3-0, 64e). Qualifiés et relâchés, les jeunes parisiens poursuivaient leur domination et manquaient d'alourdir l'écart, souvent par manque d'altruisme dans les derniers mètres ou de réussite, à l'image de Tchicamboud (77e), qui trouvait le poteau. Une minute plus tard, Razon réduisait finalement l'écart (3-1, 78e).

Trop tard pour renverser le match malgré une fin de rencontre décousue. Le PSG verra très certainement les phases finales et plus vraisemblablement les huitièmes, puisque Benfica menait 2-0 à la pause face à la Juventus, laissant le second cinq point. Une donnée importante qui permettrait au club de la capitale de ne pas disputer de barrages (sorte de 16e de finale) les 7 ou février. Et d'accéder directement aux huitièmes de finales (le 28 février et 1er mars).