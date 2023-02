Youth League : le PSG éliminé aux tirs au but face à Dortmund (1-1)

Après avoir ouvert le score, les jeunes parisiens se sont inclinés lors de la séance de tirs au but après un raté d'Ilyes Housni.

Un changement de visage complet. Pour ce huitième de finale en terre allemande, le PSG se présentait avec une équipe au visage complètement différent de celui qui a démarré la Youth League. Sans Bitshiabu, Zaïre-Emery qui étaient du déplacement à Marseille dimanche avec le groupe pro, Ayman Kari prêté à Lorient, la formation entraînée par Zoumana Camara pouvait tout de même compter sur Ismaël Gharbi et Ilyes Housni.

Face à une formation du Borussia Dortmund, qui s'est créée les meilleures opportunités, les Parisiens ont ouvert le score par l'intermédiaire de Noah Lemina (40e). Mais sur l'action suivante, Bamba égalisait après un petit festival devant Bodiang et Lamy (42e). Un peu plus tard, le buteur du BVB trouvait la barre sur une frappe puissante.

Réduit à dix en fin de match, les Parisiens ont tout de même eu la balle de match. Après un déboulé de Zagre, Gharbi contrôlait au point de pénalty et enveloppait au ras de la lucarne. A égalité à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se départageaient dès lors aux tirs au but. Séance au cours de laquelle, Ilyes Housni manquait la dernière tentative et permettait à Dortmund de se qualifier. Les Allemands affronteront les Croates de l'Hadjuk Split, vainqueurs surprises de Manchester City (2-1).