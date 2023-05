Younes Benali, un jeune algérien maltraité par Nantes !

Le FC Nantes vient de licencier un joueur de sa catégorie cadets parce qu’il a répondu à une convocation de sa sélection nationale.

Le FC Nantes a-t-il un problème avec ses sociétaires algériens ? Après l’affaire Jaouen Hadjem, le club de Loire-Atlantique vient de punir un jeune de son centre de sa formation de manière totalement injuste. Younes Benali a rejoint sa sélection U17 algérienne et s’est retrouvé viré du club pour cette seule et unique raison.

Nantes punit injustement son joueur

Benali a décidé de participer à la CAN des moins de 17 ans avec la sélection algérienne (du 29 avril au 19 mai). La direction nantaise n’a pas approuvé ce choix et c’est pourquoi elle a décidé de le licencier sur le champ et sans le moindre motif valable.

L’information, qui circulait sur les réseaux sociaux ce lundi, a été confirmée par l’intéressé lui-même. Benali s’est en effet présenté en conférence de presse à Alger, entre deux matches du tournoi continental, pour évoquer la mésaventure qu'il a connue.

Benali assume son choix

« Je n’ai jamais manqué de respect au FC Nantes. J’avais la possibilité de représenter mon pays qu’est l’Algérie et ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir représenter son pays. Ce n’est pas donné à tout le monde d’être algérien. (…) J’ai tout bien fait. J’ai fait un choix. Il faut le respecter. Maintenant, il y en a qui ne sont pas d’accord avec moi », a-t-il déclaré calmement et avec beaucoup de maturité.

Le club de Loire-Atlantique va devoir certainement répondre de cette démarche scandaleuse. Après s’être ridiculisé sur le terrain, samedi dernier en finale de la Coupe de France contre Toulouse (1-5), il vient de le faire en coulisses en s’en prenant sans raison à l’un de ses jeunes et dont le seul tort aura été de jouer pour son pays.