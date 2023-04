Ce mardi, Antoine Kombouaré a annoncé le forfait de Jaouen Hadjam pour la réception de Lyon mercredi en Coupe de France en raison du Ramadan.

Antoine Kombouaré avait créé la polémique le week-end dernier avec le FC Nantes. À l'occasion de la réception du Stade de Reims en championnat dimanche, l'entraîneur français avait décidé de ne pas convoqué Jaouen Hadjam car ce dernier fait actuellement le Ramadan et ne souhaite pas rompre son jeûne les jours de match. Quelques jours avant, il avait expliqué vouloir que ses joueurs soient au maximum de leurs capacités pour jouer leurs rencontres, justifiant ainsi la non-convocation d'Hadjam.

Hadjam de nouveau absent face à Lyon

Ce mardi en conférence de presse à la veille de la réception de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, Kombouaré a annoncé que son latéral gauche ne serait pas convoqué non plus pour cette rencontre. Et cette fois-ci, l'entraîneur des Canaris s'est justifié avant la rencontre. "Dès que le Ramadan sera fini, il reviendra dans le groupe. Ce n'est pas moi qui me prive de lui, c'est lui, par conviction religieuse. Je respecte. Avec Jaouen, on en parle tous les jours et on est d'accord", a-t-il expliqué devant la presse. Pas sûr que cette déclaration suffise à faire taire les critiques autour de l'ancien coach du PSG.