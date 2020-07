WTF - Quand Jürgen Klopp réveille Alex Ferguson pour fêter le titre de Liverpool

Coach mythique de , Sir Alex Ferguson a rendu hommage à Jurgen Klopp, qui a réussi l'exploit de remporter la Premir League avec après 30 ans d'attente.

PSG - Mauro Icardi s'attend à un match "très intense" face à l'Atalanta

"C'est incroyable. Tu le mérites amplement. Le niveau de performance de Liverpool était incroyable. Ta personnalité a rayonné dans tout le club. C'était une performance magistrale. D'ailleurs, je te pardonne de m'avoir réveillé à 3:30 pour m'annoncer que vous étiez champions", a souri Ferguson en vidéo sur la chaîne Sky Sport.

L'article continue ci-dessous

"I will forgive you for waking me up at 3:30am to tell me you'd won the league..." 😂



Sir Alex Ferguson pays tribute to Jurgen Klopp who has won the LMA Manager of the Year at the LMA Awardspic.twitter.com/WKAgMshexX