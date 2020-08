WTF – Quand Andrea Pirlo faisait des misères à Cristiano Ronaldo

Le nouveau coach de la Juventus avait fait tourner en bourrique Ronaldo en Ligue des champions lors de la saison 2004-2005.

Samedi, l'annonce de la nomination d'Andrea Pirlo au poste d'entraîneur de la Juventus a fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Le champion du monde 2006 va en effet débuter sa carrière d'entraîneur en prenant en charge une équipe qui vient de remporter les neuf derniers championnats d' et dont la vedette est tout simplement Cristiano Ronaldo.

Mais cela ne fait pas peur à Andrea Pirlo, surtout qu'il pourra s'amuser à raconter à Cristiano Ronaldo, comment il lui a fait des misères en .

C'était le 23 février 2005, lors du huitième de finale aller entre et l' . Durant le match, Cristiano Ronaldo effectue un pressing sur Pilro, qui est dans son camp et acculé près de la ligne de touche.

Plus d'équipes

Le génial milieu italien se joue de l'attaquant portugais en faisant un râteau et Ronaldo se fait avoir comme un bleu !

L'article continue ci-dessous

😎 Cuando Cristiano Ronaldo conoció a Pirlo: ¡una rotura que ya es viral!

🤣 Y ahora Pirlo entrenará al crack portugués https://t.co/KmR13SUW1F — MARCA (@marca) August 8, 2020

L'AC Milan s'était imposé 1-0 à Old Trafford avant de gagner sur le même score au retour à San Siro. Hernan Crespo avait l'unique buteur lors des deux rencontres.

Pour la petite histoire, Pirlo et Ronaldo se sont affrontés douze fois et le bilan est en faveur de l'Italien avec 6 victoires pour 3 nuls et 3 défaites.