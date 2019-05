WTF - Les bookmakers anglais envoient Mbappé à Newcastle

Les parieurs anglais voient la star du PSG débarquer dans le Tyneside suite à l'annonce d'un possible rachat des Magpies par un cheikh émirati.

Kylian Mbappé à ? La rumeur parait folle et le transfert totalement inenvisageable. Pourtant, les bookmakers d'Outre-Manche croient fort à cette possibilité puisqu'une bonne partie d'entre eux parient sur la venue de l'international tricolore chez les Magpies lors de la prochaine intersaison.

Si le natif de Bondy, dont la valeur marchande est estimée à 216M€, voit son nom associé à la formation du Nord-Est d' , ce n'est pas sans raison. Newcastle United devrait faire objet d'une vente dans les prochaines semaines et l'acquéreur est le cousin de l'actuel propriétaire de . Un certain cheikh Khalid bin Zayed al Nahyan.

Très attentif à ce qui se trame dans les coulisses, à l'évolution du marché et aussi très joueurs, les Anglais estiment donc qu'il y a une chance pour que le champion du monde traverse la Manche et s'engage avec la formation de Rafael Benitez, 13e du dernier exercice de la PL et qui ne jouera pas la C1 en 2019/2020.

Le Real reste favori pour l'accueillir

Sur Oddschecker, un site qui recense et compare différents sites de paris sportifs, on constate que Newcastle est la destination la plus populaire chez les parieurs avec 43% des paris totaux, devant le (40%). Sur d'autres sites spécialisés, les Magpies se font devancer par quelques grandes écuries du continent, mais restent tout de même dans le Top 10.

C'est depuis qu'il a déclaré lors de la fameuse soirée des trophées UNFP qu'il envisageait éventuellement son avenir ailleurs qu'à Paris que Mbappé alimente la rubrique des transferts. Le Real reste tout de même favori des bookmakers, avec une cote estimée entre 2 et 4. Manchester City arrive loin derrière (cote entre 14 et 25).