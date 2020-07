WTF - Haaland expulsé... d'une boîte de nuit

Une vidéo dans laquelle on voit Erling Haaland se faire violemment refouler d’une boîte de nuit en Norvège circule sur les réseaux sociaux.

Le nouveau geste de classe de Zidane pour l'Algérie

En vacances depuis la fin de saison de , Haaland est aperçu dans cette fameuse vidéo en train de reculer face à des vigiles très enervés.

L'article continue ci-dessous

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS