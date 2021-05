Wijnaldum devrait rejoindre le Barça

En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain néerlandais devrait rejoindre le FC Barcelone gratuitement.

Georginio Wijnaldum et Liverpool, c'est fini. En fin de contrat avec les Reds, le milieu de terrain néerlandais a disputé son tout dernier match à Anfield dimanche face à Crystal Palace, avec une victoire 2-0 permettant aux hommes de Klopp d'accrocher une place sur le podium de Premier League, et donc en Ligue des champions.

Après la rencontre, Wijnaldum n'a pu contenir son émotion au moment de faire ses adieux à un club où il a remporté la Ligue des champions (après avoir notamment un doublé salvateur en demi-finale retour face au... Barça) et la Premier League l'an dernier, après 30 ans d'attente pour les supporters.

"Je lutte contre les larmes en ce moment. Les gens de Liverpool m'ont montré leur amour pendant ces cinq années. Ils vont me manquer, vous savez ?, avait-il notamment lâché après la rencontre. J'aurais aimé jouer de nombreuses autres années pour le club mais malheureusement les choses se sont passées différemment. Je dois commencer une nouvelle aventure."

"Je savais que j'allais dans un grand club. Je me souviens que j'étais assis dans le salon et le manager m'a dit que si je venais à Liverpool, nous gagnerions des trophées. Je suis heureux que ça se soit passé comme ça. Cela aurait été vraiment douloureux de quitter le club sans aucun titre.

"C'est vraiment spécial. Depuis que j'ai rejoint le club, les fans ont chanté mon nom. Semaine après semaine, ils ont vu que je me donnais à 100% et que je donnais tout pour ce club. C'est ce que les supporters veulent voir et c'est ce qu'ils apprécient de ma part. C'est quelque chose qui va me manquer."

L'article continue ci-dessous

Or selon Fabrizio Romano, journaliste à Sky Italia, Wijnaldum s'apprête à rejoindre Barcelone pour les trois prochaines saisons. Libre, il aurait ainsi trouvé un accord pour un contrat jusqu'en juin 2024. Sa signature devrai être annoncée dans les prochains jours.

En Catalogne, Wijnaldum retrouverait son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, Ronaldo Koeman, lequel devrait rester sur le banc des Blaugrana la saison prochaine.

"Le sentiment est même si positif que Ronald pourrait même rester plus longtemps (que 2021-2022). Mais nous ne sommes pas encore arrivés aussi loin, d'autres conversations suivront", a même lancé l'agent du technicien batave à propos de la suite de la carrière de Koeman, malgré une première saison plus que mitigée au Camp Nou.