Les adieux émouvants de Wijnaldum à Liverpool

Le milieu néerlandais a disputé son dernier match avec les Reds ce dimanche après cinq saisons pleines de succès sur les bords de la Mersey.

Georginio Wijnaldum, le chouchou de Liverpool, a dû étouffer ses larmes dimanche lors de son dernier match à Anfield. L'international néerlandais, en fin de contrat cet été, a été ovationné lorsqu'il a été remplacé par James Milner à la 77e minute.

Sa carrière chez les Reds s'est terminée sur une note positive, les locaux ayant battu Crystal Palace 2-0 et s'étant qualifiés pour la Ligue des champions de l'année prochaine.

"Je lutte contre les larmes en ce moment. Les gens de Liverpool m'ont montré leur amour pendant ces cinq années. Ils vont me manquer, vous savez ?", a déclaré Wijnaldum à Sky Sports après le coup de sifflet final.

"J'aurais aimé jouer de nombreuses autres années pour le club mais malheureusement les choses se sont passées différemment. Je dois commencer une nouvelle aventure.

"Je savais que j'allais dans un grand club. Je me souviens que j'étais assis dans le salon et le manager m'a dit que si je venais à Liverpool, nous gagnerions des trophées. Je suis heureux que ça se soit passé comme ça. Cela aurait été vraiment douloureux de quitter le club sans aucun titre.

"C'est vraiment spécial. Depuis que j'ai rejoint le club, les fans ont chanté mon nom. Semaine après semaine, ils ont vu que je me donnais à 100% et que je donnais tout pour ce club. C'est ce que les supporters veulent voir et c'est ce qu'ils apprécient de ma part. C'est quelque chose qui va me manquer."

Liverpool a terminé la campagne de Premier League 2020-21 sur les chapeaux de roue, passant de la huitième à la troisième place au cours des 10 derniers matchs et assurant sa place dans la meilleure compétition de clubs d'Europe alors qu'en mars encore, une place parmi les quatre premiers semblait une possibilité lointaine.

"C'est vraiment important, a déclaré Wijnaldum à propos de la qualification pour la Ligue des champions. Normalement, vous voulez partir sur une bonne note en gagnant quelque chose.

"Malheureusement, cette saison, ce n'était pas possible, mais je suis heureux de pouvoir laisser le club derrière moi en Ligue des champions. Je n'ai pas signé ailleurs. Tout le monde sait que dans le football, tout peut arriver.

"La situation actuelle est que le 1er juillet, je ne suis plus un joueur de Liverpool. Nous verrons ce que je ferai dans les deux prochaines semaines. Je vais me reposer un peu puis rejoindre l'équipe nationale. Il faudra que je regarde mon histoire et comment tout s'est passé. Les fans méritent de connaître l'histoire qui se cache derrière."