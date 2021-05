Koeman devrait rester au Barça, et peut-être plus longtemps que prévu ?

L'agent de Ronald Koeman insiste sur le fait que les discussions avec le Barça vont dans le bon sens concernant l'avenir personnel de son client.

Ronald Koeman pourrait rester au Camp Nou au-delà de la saison 2021-2022, selon son agent Rob Jansen, qui dit que le travail de l'entraîneur du Barça est sûr pour le moment. Le Néerlandais a hérité du poste après le limogeage de Quique Setien l'été dernier et s'est rapidement mis à imposer sa marque sur une équipe en manque de confiance.

Il a été en mesure mener l'équipe vers le titre en Coupe du Roi, mais le Blaugrana a échoué lors de la course au titre en Liga et en Ligue des champions, et il a été rapporté que le club envisageait de changer à nouveau de technicien pour dynamiser le projet. Cependant, Rob Jansen a décidé d'annuler les spéculations sur l'avenir de Ronald Koeman après une réunion constructive avec le président du Barca, Joan Laporta, lundi. En effet, l'agent de l'entraîneur s'est montré clair sur le sujet, pour De Telegraaf.

L'agent de Ronald Koeman affiche sa confiance

"Il y avait une atmosphère positive pendant la réunion et je l'ai personnellement laissée avec un bon sentiment. Il y avait un respect mutuel. Le sentiment est même si positif que Ronald pourrait même rester plus longtemps (que 2021-2022). Mais nous ne sommes pas encore arrivés aussi loin, d'autres conversations suivront", a-t-il confié.

Ronald Koeman a déjà dirigé 52 matchs toutes compétitions confondues en tant qu'entraîneur du Barca, enregistrant 34 victoires, 10 défaites et huit nuls. L'une de leurs défaites les plus douloureuses a été infligée par le Paris Saint-Germain, largement vainqueur 4-1 lors du match aller en huitième de finale de Ligue des champions, au Camp Nou.

Le Barça a finalement quitté la compétition après un match nul 1-1 au Parc des Princes au match retour, avant de souffrir davantage de la Liga. Les hommes de Koeman ont terminé troisièmes de l'élite espagnole après avoir remporté seulement deux de leurs six derniers matches - sept points derrière les futurs champions de l'Atletico Madrid.