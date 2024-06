Slovénie - Serbie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Slovénie et la Serbie, deux voisins des Balkans, croisent le fer ce jeudi dans un duel décisif pour la qualification.

Le stade Allianz Arena de Munich accueille déjà son troisième match du championnat d’Europe ce jeudi. Il sera le théâtre d’un bras de fer entre voisins. La Slovénie se mesure à la Serbie dans une rencontre qui sent le soufre et qui risque d’être fatale au perdant. S'il y en a un au coup de sifflet final.

La Serbie n’a plus le droit à l’erreur

Cette affiche rappelle celle d’il y a 24 ans à Charleroi entre les deux sélections. A l’époque, Slovènes et Yougoslaves s’étaient quittés sur un score de trois partout au bout d’un match complètement fou. Peut-être même la plus belle rencontre du tournoi. Dragan Stojkovic, alors capitaine de la Yougoslavie, avait participé à la remontada des siens de 0-3 à 3-3.

Cette fois, « Pixie » se retrouve sur le banc. Et il a comme mission de réveiller ses hommes après la défaite contre l’Angleterre lors du premier match (0-1). Sachant qu’il s’est déjà à mis à dos le milieu créateur Dusan Tadic en le plaçant comme remplaçant, l’ancien de l’OM n’aura clairement pas la tâche facile. Mais il en va de l’avenir de cette Serbie dans cette compétition. Il faut absolument réagir pour éviter un retour express à la maison. Un destin que Mitrovic et sa bande ont déjà connu lors du dernier Mondial.

La Slovénie croit en son étoile

Pour ce qui est des Slovènes, ils abordent cette rencontre avec un tout autre état d’esprit. Ils n’ont qu’un point de plus que leurs futurs opposants avant le coup d’envoi, mais leur moral est au plus haut. L’égalisation tardive face au Danemark leur a redonné des ailes (1-1). Oblak et compagnie se mettent à croire en une belle épopée. Et un bon résultat face au rival serbe les y aiderait considérablement. Avant un troisième match compliqué contre l’Angleterre, c’est le moment d’aller chercher un premier succès dans cette compétition.

Horaire et lieu du match

Jeudi 20 Juin, 2024

2e journée du Groupe C de l’Euro

Slovénie - Serbie

Stade : Allianz Arena (Munich)

A 15h, heure française

Les compos probables du match Slovénie - Serbie

Slovénie : Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko

Serbie : V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic

Sur quelle chaine suivre le match Slovénie - Serbie

La rencontre entre le Slovénie - Serbie sera à suivre ce jeudi à partir de 15h sur la chaine beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match il y a la ServusTV autrichienne, elle est disponible en clair et sans le moindre abonnement.