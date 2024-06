Serbie – Angleterre : Les Three Lions s’en remettent à Bellingham (0-1)

La Serbie et l’Angleterre s’affrontaient dimanche lors de la première journée de l’Euro 2024. Score final, 0-1.

La Serbie et l’Angleterre étaient aux prises dimanche soir à l’occasion de la première journée de l’Euro. Pour ce deuxième match du Groupe C, ce sont les Three Lions qui assurent le service minimum pour empocher les trois points de la partie.

Jude Bellingham lance l’Angleterre

Dès le coup d’envoi, les Anglais mettaient les pieds sur le ballon et faisaient le siège devant le camp serbe. Les Three Lions ne tardaient d’ailleurs pas à faire trembler les filets dans ce match. Lancé en profondeur par Kyle Walker, Bukayo Saka envoyait un centre au point de penalty, repris par Jude Bellingham qui lançait l’Angleterre (0-1, 13e). Les Serbes, touchés dans leur égo, sortaient enfin et Aleksandr Mitrovic passait même près de l’égalisation avec une frappe puissante qui frôlait le poteau de Jordan Pickford (21e).

L’Angleterre reprenait le ballon et amorçait une nouvelle offensive qui aurait pu aboutir par un but si le centre de Kyle Walker avait trouvé preneur (26e). Les Three Lions dominaient le reste de cette première mi-temps mais n’arrivait pas à parachever sa domination par un nouveau but. Les hommes de Gareth Southgate rentraient donc aux vestiaires avec l’avantage d’un but.

La Serbie n’y arrive pas

En seconde période, les Anglais repartaient sur les mêmes bases mais les Serbes étaient enfin dangereux dans la partie. Illustration avec Dusan Vlahovic qui envoyait un centre vicieux dans la surface que Mladenovic n’arrivait pas à couper (53e). Les Three Lions ne se laissaient pas pour autant impressionner et Trent Alexander-Arnold prenait même son temps avant de décocher une lourde frappe qui était repoussée de manière peu académique par Rajkovic (57e). Ce qui n’empêchait pas la Serbie de continuer par jouer de façon libérée et apportait aussi le danger dans la surface anglaise.

Mais les Aigles se faisaient découvrir derrière et auraient pu se faire punir par Harry Kane si ce dernier n’avait pas touché la barre sur son coup de casque après un centre de Bowen (77e). Les Anglais se faisaient ensuite peur sur frappe monstrueuse de Vlahovic qui était sauvée par Jordan Pickford d’une magnifique parade (83e). Les Serbes tentaient le tout pour le tout mais ne parvenaient pas à recoller au score jusqu’au coup de sifflet final. Entrée en lice réussie donc pour l’Angleterre (3pts) qui prend à elle seule, la tête du groupe C devant la Slovénie et le Danemark, 1 point chacun.