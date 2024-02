OM - Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après sa brillante qualification pour les 8es de la Ligue Europa, l’OM va tenter de confirmer en prenant le dessus sur Montpellier.

L’OM a mis fin cette semaine à sa spirale de contre-performances. Sous la coupe de son nouveau coach Jean-Louis Gasset, l’équipe phocéenne a écarté le Shakhtar Donetsk de son chemin en Ligue Europa (3-1). Un beau redressement mais qu’il convient de confirmer sur la scène nationale. Cela passe par un bon résultat face au voisin montpélliérain.

L’OM veut enchainer

Marseille n’a pas encore connu de succès en Ligue 1 en 2024. Une longue traversée de désert et qui explique pourquoi les Olympiens ont autant dégringolé au classement. Avant le match de dimanche, ils n’auront d’ailleurs que deux points d’avance sur Lyon qui les suit directement au classement. Une situation inimaginable il y a encore quelques semaines.

Face au MHSC, il n’y a donc d’autres alternatives que d’assurer les 3 points. La pression sera importante sur les Marseillais, mais il y a de bonnes raisons de croire que ça sera le bon soir pour Aubameyang et ses coéquipiers. L’impact positif de la venue de Gasset aux commandes de l’équipe est bien là et il y a aussi le fait que le Vélodrome reste une citadelle imprenable cette saison. Même si les trois dernières sorties domestiques se sont soldées par des nuls, ce qui est la pire série depuis l’ère Michel.

Montpellier veut réussir un coup

D’autre part, Marseille affronte dimanche un adversaire qui lui réussit plutôt bien ces derniers temps. Montpellier ne l’a plus battu dans l’élite depuis novembre 2018, ce qui fait une série de dix rencontres (5 victoires et 5 nuls).

Ce n’est pas pour cela cependant que le MHSC se présentera à Marseille en victime expiatoire. Tombeurs de Metz la semaine dernière (3-0), les hommes de Der Zakarian ont soigné leur moral. Par ailleurs, cela fait quatre matches de suite qu’ils marquent en championnat. Eux aussi sont donc sur une pente ascendante et ils se verraient bien renvoyer les Olympiens à leurs doutes.

Horaire et lieu du match

23e journée de Ligue 1

Dimanche 25 février, à 20h45

Stade Orange Vélodrome (Marseille)

Marseille – Montpellier

Les compos probables du match OM - Montpellier

OM : Lopez; Merlin, Mbemba, Balerdi, Garcia; Ounahi, Gueye, Onana; Sarr, Moumbagna, Aubameyang.

Montpellier : Lecomte; Omergaic, Jullien, Sagnan; Hefti, Sylla, Ferri, Chotard, Savanier; Nordin, Tamari.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Montpellier

La rencontre entre l’OM et Montpellier sera à suivre ce dimanche à partir de 20h45 sur Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass Ligue 1.