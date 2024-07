France Espoirs - Etats-Unis Espoirs : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’équipe de France olympique défie les Etats-Unis, ce mercredi, pour ses débuts dans le tournoi de football des JO 2024. Les dernières infos ici.

Après le Championnat d’Europe et la Copa America, le troisième grand tournoi de l’été ouvre ses portes. Il s’agit des Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, ce mercredi 24 juillet 2024 démarrent les matchs des JO. Engagée, l'Équipe de France Espoirs fera son entrée en lice dans la soirée avec un duel contre les Etats-Unis à Marseille.

Les Bleuets pour faire mieux que l’édition précédente

Logée dans le groupe A des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'Équipe de France Espoirs aura affaire avec la Guinée, la Nouvelle Zélande et les Etats-Unis pour tenter de remporter l’Or comme en 1984. Alexandre Lacazette et ses partenaires vont d’ailleurs commencer leur mission par le dernier pays susmentionné, les États-Unis. Mais l’objectif des hommes de Thierry Henry est de faire un parcours meilleur que la précédente édition au Japon. A Tokyo, les Français ont raté leur entrée en lice contre le Mexique (défaite 4-1) avant de se relancer contre l'Afrique du Sud (4-3). Mais l’Équipe de France olympique avait conclu sa phase de groupes sur une défaite face au Japon (0-4). Ainsi, les Bleuets se faisaient éliminer dès la phase de groupes.

De l’autre côté, les Etats-Unis visent l’Or pour cette 33e Olympiade. Finalistes en 1904 et quatrièmes en 2000, les Américains veulent faire un tournoi exemplaire afin de viser la médaille d’Or pour une première fois. L’un des favoris du groupe A, les Américains ont largement dominé la République dominicaine (6-0) pour valider leur billet olympique.

Horaire et lieu du match

France – Etats-Unis

Premier tour/Tournoi de football – JO Paris 2024

Lieu : Stade Orange Vélodrome (Marseille)

A 21h française

Les compos probables du match France - Etats-Unis

France : Restes ; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert ; Doué, Millot, Koné ; Mateta, Lacazette, Olise

Etats-Unis : Schulte ; Robinson, Dietz, Zimmerman, Tolkin ; Tessmann, Mihailovic ; Paredes, Booth, Aaronson ; McGuire

Sur quelle chaîne suivre le match France – Etats-Unis ?

La rencontre entre la France olympique et les Etats-Unis sera à suivre en direct ce mercredi 24 juillet 2024 à partir de 21h sur France 2 et aussi Eurosport France. Il vous sera aussi disponible visionner le match en streaming via les plateformes MyCanal et Molotov.