Algérie - Afrique du Sud : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après sa victoire contre la Bolivie, l’Algérie va chercher à enchainer ce mardi contre l’Afrique du Sud.

L’ère Petkovic a démarré sur une note positive pour l’Algérie vendredi dernier. Sous la coupe de leur nouveau sélectionneur, les Verts ont pu se défaire de la Bolivie en amical (3-2). Une victoire renversante qu’ils vont essayer de confirmer ce mardi en prenant le meilleur sur l’Afrique du Sud dans le même stade de Baraki.

Une équipe d’Algérie remaniée

Le technicien suisse devrait aligner une équipe différente de celle qui s’est produite la semaine dernière. D’abord parce qu’il a enregistré deux nouveaux forfaits (Bensebaini et Gouiri) et aussi parce qu’il y a des éléments qu’il n’a pas encore vu à l’œuvre. Mardi, il pourrait notamment faire appel à Bachir Belloumi, le fils du légendaire Lakhdar, à Houssem Aouar ou encore à Said Benrahma.

Pour l’Algérie, il s’agit du dernier test de préparation avant la reprise des éliminatoires du Mondial. Petkovic veut se faire une idée précise sur les armes qu’il a sous sa main en vue du match tant attendu contre la Guinée, prévu en juin prochain.

L’Afrique du Sud a une série à stopper

Demi-finaliste de la précédente CAN, l’Afrique du Sud ne se présente pas à ce match avec ses meilleurs éléments. Elle vient d’ailleurs d’essuyer un faux-pas contre l’Andorre (1-1). Percy Tau est notamment forfait. Cette sélection aura donc fort à faire pour faire tomber l’Algérie, invaincue chez elle depuis quasiment deux ans.

Dans son histoire, l’Algérie n’a connu qu’un seul revers contre les Bafana Bafana. C’était il y a 28 ans à l’occasion de la CAN en Afrique du Sud (1-2). Notons par ailleurs que c’est la première fois que les Fennecs accueillent cette sélection sur leur sol, puisque jusque-là les oppositions se sont toutes jouées en phase finale de CAN.

Horaire et lieu du match

Mardi 26 mars, à 22h

Stade Nelson Mandela de Baraki (Algérie)

Match amical – FIFA Series

Algérie – Afrique du Sud

Les compos probables du match Algérie – Afrique du Sud

Algérie : Benbot ; Mandi, Belaidi, Tougai ; Zerrouki, Abdelli – Atal, Ait Nouri, Kendouci ; Amoura, Bounedjah.

Afrique du Sud : Goss; Morena, Sibisi, Xoki, Mashego; Mbanjwa, Mosele, Monare; Mokwana, Maswanganyi, Mayo.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie – Afrique du Sud

La rencontre entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, prévue ce mardi à 22h, ne sera diffusée sur aucune chaine française. Au niveau local, elle sera retransmise sur la chaine nationale ENTV. Pour voir le match en streaming, vous avez deux options : L’Equipe Live ou FIFA+.