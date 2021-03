Werner ne fera pas pression pour quitter Chelsea cet été

L'attaquant allemand a été au centre de l'attention pour les mauvaises raisons dans l'ouest de Londres, mais il ne compte pas abandonner.

Timo Werner n'est pas intéressé à l'idée de quitter Chelsea après seulement une saison chez les Blues, malgré les difficultés rencontrées lors de sa première année à Stamford Bridge. Le joueur de 25 ans n'a marqué que 10 buts en 39 matchs pour les Blues depuis son transfert pour 50 millions d'euros en provenance du RB Leipzig l'été dernier, ce qui a conduit à spéculer sur le fait que l'international allemand est prêt à partir.

Mais Goal a appris que l'attaquant allemand restait confiant quant à ses chances de briller à Chelsea, son compatriote Thomas Tuchel étant désormais manager après le départ de Frank Lampard en janvier. Le premier but de Werner pour Chelsea est venu contre Tottenham en Carabao Cup fin septembre et son premier but en Premier League est arrivé le mois suivant lorsqu'il a marqué deux fois lors d'un match nul 3-3 avec Southampton.

Cependant, après une série de buts lors de cinq matchs consécutifs pour son club et avec sa sélection nationale, Timo Werner n'a marqué que deux fois lors de ses 30 dernières apparitions pour Chelsea et l'Allemagne. Il a marqué contre Morecambe club de League Two en FA Cup en janvier, puis contre Newcastle en championnat en février. "Timo est clairement l'un de ces gars qui a toujours marqué un grand nombre de buts et s'est défini comme le gars qui est à la finition sur le terrain. C'est un personnage et une position tout à fait unique. C'est une position sensible", a déclaré Tuchel. quand il a abordé la question pour la dernière fois il y a deux semaines.

"Je pense qu'il n'est pas important de les coacher pour façonner leur mentalité de buteur, mais nous sommes là pour aider tout le monde et pour le moment, il est important de les garder concentrés sur le processus et de les aider. Ce n'est pas seulement de regarder le résultat, que la balle soit dedans ou non, c'est le processus qui compte et cela peut vous aider à échapper à la pression qu'ils se mettent. Ils devraient se demander si ma décision est bonne, ma technique est-elle bonne, ma vision est-elle suffisamment claire ?", a ajouté l'Allemand.

"Si vous vous concentrez sur ces points, frappez bien la balle et le résultat viendra de lui-même. Cela signifie que vous trouverez bientôt le chemin des filets. Si vous frappez la balle, fermez les yeux et espérez l'amour de Dieu, alors c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre et d'aider. Bien sûr, nous avons quelques exercices d'entraînement pour la finition mais il est clair que vous pouvez vous entraîner, montrer des vidéos mais, à la fin, un attaquant doit juste marquer. C'est ce dont vous avez besoin pour avoir confiance et il n'y a pas de substitut à cela", a conclu Tuchel.

Les problèmes de Werner ne font qu'ajouter un problème général à Chelsea avec plusieurs attaquants, y compris Kai Havertz et Christian Pulisic, hors de forme. Cependant, Werner a produit des passes décisives, dont 10 ont été fournis à ses coéquipiers jusqu'à présent cette saison, ce qui l'a conduit au sommet du classement des meilleurs passeurs du club toutes compétitions confondues. Tuchel a également laissé entendre que le staff technique ajouterait au jeu de Werner, le football de possession de Chelsea ne lui laissant pas l'espace pour courir derrière les défenses adverses.

"C'est peut-être de notre faute parce que nous avons beaucoup de possession et que nous poussons les équipes adverses très, très profondément dans leur moitié de terrain pour que les espaces ne soient pas trop grands", a déclaré Tuchel le mois dernier. "La plus grande force de Timo est d'attaquer l'espace derrière la dernière ligne donc c'est peut-être aussi notre faute dans le jeu dominant que nous jouons en ce moment, il est très naturel que les espaces soient fermés par les adversaires." Chelsea continue de cibler un nouvel attaquant cet été, Erling Haaland du Borussia Dortmund en tête de la liste, malgré la réticence du club de Bundesliga à le vendre.