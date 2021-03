Chelsea, Tuchel salue ses troupes

Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, a félicité ses hommes après la qualification acquise pour les demies de la Cup.

Sur la lancée de ses bons résultats récents, Chelsea a assuré ce dimanche sa présence en demi-finale de la FA Cup. Contre Sheffield United, les Blues ont eu fort à faire mais ils ont fini par l’emporter (2-0). Un but contre son camp de Noorwood les a lancés sur la bonne voie avant que Hakim Ziyech n’ait assuré le succès en fin de match.

Ce fut un peu poussif, mais Thomas Tuchel, l’entraineur, s’est gardé de faire la fine bouche. Pour lui, et au regard des circonstances, c’était compliqué de faire mieux au niveau du contenu. « C’était le 14e match consécutif et je nous ai sentis un peu fatigués après le match de l'Atletico, il y avait un grand soulagement au sein du groupe, et c'est tout à fait normal. C'était aussi un énorme effort mental contre l'Atletico. Ensuite, vous avez beaucoup de changements, apportés par moi bien sûr, et vous avez des joueurs qui partent maintenant pour des devoirs internationaux, donc il y a beaucoup à organiser et beaucoup de situations peu claires. C'était un moment où nous sommes arrivés hier où je ne me sentais pas à 100% à l'aise ou sûr de pouvoir continuer sur le même plan. J'ai déjà dit à l'équipe de ne pas trop attendre d’elle-même dans cette situation. Faites une performance sérieuse, prenez les petits détails, mais ne vous attendez pas trop ».

« Il fallait surmonter le temps faible »

L’ancien coach du PSG est au final content du résultat et pour la manière il n’était pas très exigeant lors de ce qui s’apparentait à un match piège : « La première mi-temps s'est bien passée, la seconde mi-temps où il y avait une occasion pour Christian Pulisic que nous n’avons pas converti, nous avons perdu le contrôle, la concentration et l'élan. Et il y avait une période à surmonter. Nous avons laissé deux grosses chances et nous avons eu la chance de nous en sortir avec un clean sheet. Il y a bien sûr de nombreuses situations qui expliquent cela, et ce n'est absolument pas grave après 14 matches. Donc à la fin, gros, gros compliments aux joueurs; et bien fait de leur part ».

Les Blues vont maintenant se rendre à Wembley. Une première Tuchel et il s’en réjouit à l’avance : « Je pense que je n'ai jamais été à Wembley auparavant, que ce soit en tant que spectateur ou manager. Il était donc clair que c'était une grande cible pour moi et pour le club et je suis très très heureux que nous l'ayons fait. »

Enfin, avant de s’éclipser, Tuchel a aussi donné des nouvelles des joueurs qui étaient incertains pour une sortie avec leurs sélections respectives, en l’occurrence Hakim Ziyech et Edouard Mendy. « Hakim oui, comme tout le monde avec les mêmes règles et possibilités. Edou Mendy restera car il a subi une opération à une dent. Il a besoin de voir le dentiste parce que cela doit être fait. C'est pourquoi nous le faisons maintenant [pour qu'il puisse être de retour après la trêve internationale]», a-t-il révélé.