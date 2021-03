Angleterre - Southgate : "Maintenant que Tuchel le choisit, tout le monde voit que Mount est exceptionnel"

Le sélectionneur des Three Lions affirme que le milieu de terrain de Chelsea est seulement maintenant en train de gagner le crédit qu'il mérite.

Le patron de l'Angleterre, Gareth Southgate, estime que Mason Mount reçoit aujourd'hui le crédit qu'il mérite que parce que Thomas Tuchel le dirige à Chelsea et non plus Frank Lampard.

Southgate est un grand admirateur du jeune homme de 22 ans et l'a nommé dans son onze de départ pour le septième match consécutif lors du match de qualification pour la Coupe du monde de dimanche contre l'Albanie. Le milieu de terrain a inscrit le deuxième but de l'Angleterre lors de la victoire 2-0.

Cependant, sa loyauté et celle de Lampard envers le joueur ont été remises en question par certains, ce qui, selon Southgate, n'a changé qu'après le changement d'entraîneur à Stamford Bridge.

Après avoir dirigé Mount à Derby puis à Chelsea, Lampard a été accusé de favoritisme lorsqu'il a continué à choisir le milieu de terrain dans son équipe. Ces accusations ont suivi Mount au niveau international, bien qu'il ait marqué quatre buts en 15 apparitions internationales.

Lampard a été limogé en janvier et remplacé par Tuchel, plus expérimenté sur un banc, qui a continué à choisir Mount, et Southgate affirme que cela devrait faire taire ses critiques une fois pour toutes.

S'exprimant après la victoire de dimanche à Tirana, Southgate a dit de Mount : "C'est un grand joueur, mais je disais cela à l'automne. Je suppose que maintenant que Thomas Tuchel le choisit, tout le monde sera d'accord. Quand c'était Frank, ça ne compte pas pour une raison quelconque.

"C'est un joueur exceptionnel. Il trouve les espaces intelligemment, il manipule très bien le ballon, il crée des occasions et il peut marquer des buts. J'ai trouvé que sa performance était excellente ce soir."

À propos de la performance du reste de l'équipe, Southgate a ajouté : "Je pense que Phil Foden a également été bon. J'ai trouvé que nos quatre attaquants étaient bons. Declan Rice et Kalvin Phillips ont bien lu le jeu, se sont bien battus et ont rapidement récupéré le ballon.

Nous avons eu plus de 70 % de possession de balle et nous avons contrôlé le jeu. Au final, nous avons créé plus d'occasions et nous aurions pu marquer davantage."

L'article continue ci-dessous

La victoire de l'Angleterre en Albanie porte à deux le nombre de victoires sur deux dans ces éliminatoires de la Coupe du monde, avec le choc à domicile de mercredi contre la Pologne à venir.

Bien qu'il ait participé aux deux matchs jusqu'à présent, Mount est susceptible de jouer une fois de plus à Wembley, alors que les Three Lions sont à la recherche d'une troisième victoire consécutive dans ces qualifications.

Il retournera ensuite à Chelsea, où il a déjà fait 39 apparitions toutes compétitions confondues avec l'équipe de Tuchel, quatrième de la Premier League et toujours en lice pour la Ligue des champions et la FA Cup.