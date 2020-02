Wenger veut changer la règle du hors-jeu pour l’Euro 2020

L’entraineur français Arsène Wenger estime qu’il est temps d’apporter quelques modifications à la règle de hors-jeu.

Arsène Wenger a délaissé son métier d’entraineur pour se consacrer au développement du football au sein de la FIFA. Le coach alsacien a beaucoup d’idées pour que ce sport progresse et l’une d’elles concerne la règle du hors-jeu.

Lors de la cérémonie des Laureus Awards, lundi dernier, le technicien alsacien a déploré qu’il y ait trop de situations sifflées de nos jours, surtout avec l’incorporation du VAR. La règle 11 du jeu, qui stipule qu’ « un joueur est en position de hors-jeu si n’importe quelle partie de la tête, du corps ou des pieds se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire », est appliquée à la lettre.

La proposition de Wenger sera bientôt étudiée

Et l’ancien manager d’ a donc proposé une solution pour fluidifier le jeu et éviter surtout les nombreux temps morts dans un match, avec tous les arrêts intempestifs qu’il peut y avoir. "Le principal problème des gens avec le VAR concerne la règle du hors-jeu, a-t-il déclaré à Berlin lors des Laureus Sports Awards, selon des propos relayés par le quotidien The Guardian. Vous avez des hors-jeu sifflés pour une fraction de centimètre… Il est temps de changer cela rapidement."

La proposition en question, qui a le mérite d'être très intéressante, sera étudiée par l'International Football Association Board (IFAB), qui détermine les règles du jeu, le 29 février prochain. Dans le cas où un avis favorable est délivré par trois-quarts des membres de l’instance, la nouvelle règle entrera a priori en vigueur le 1er juin et sera donc applicable pour l’ . C’est ce que souhaite ardemment Wenger.