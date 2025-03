Villarreal - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Sous pression après le derby, le Real Madrid défie Villarreal avec l’ambition de rester en course pour le titre. Mais la fatigue pourrait peser lourd…

Après un derby européen éprouvant, le Real Madrid enchaîne avec un déplacement compliqué sur la pelouse de Villarreal. Moins de 72 heures après leur victoire contre l’Atlético, les hommes de Carlo Ancelotti doivent puiser dans leurs réserves pour rester en lice dans la course au titre. "Le minimum, c’est 72 heures de repos, mais c’est comme ça", a soufflé le technicien italien en conférence de presse, soulignant la difficulté d’enchaîner dans un calendrier aussi chargé.

Un Real Madrid en quête de fraîcheur face à Villarreal

Malgré la fatigue accumulée, les Madrilènes n’ont pas le luxe de lever le pied. Avec un Barça toujours leader et irrésistible et un Atlético qui reste menaçant, chaque point compte. Ce déplacement à La Cerámica s’annonce d’autant plus délicat que Villarreal, troisième meilleure attaque de Liga, a retrouvé des couleurs après une période compliquée. Le Sous-marin jaune peut notamment compter sur un duo offensif en forme, composé d’Ayoze Pérez et d’Álex Baena, auteurs de performances convaincantes ces dernières semaines.

Si le Real Madrid part favori, son bilan à Villarreal ces dernières années incite à la prudence. Les Merengues restent en effet sur plusieurs contre-performances face au Sous-marin jaune, incapable de s’imposer en championnat lors de ses six dernières visites. Ce constat, ajouté à la fatigue, pousse Ancelotti à réfléchir à une rotation. "On doit gérer intelligemment nos efforts", a-t-il admis, laissant entendre que des joueurs comme Brahim Diaz ou Fran García pourraient être titularisés.

Un Sous-Marin Jaune redoutable à domicile

L’incertitude plane également sur la participation de Vinicius et Camavinga, tous deux éprouvés par l’enchaînement des matchs. En revanche, Endrick pourrait avoir du temps de jeu en fin de match, un test intéressant pour le jeune prodige brésilien avant son arrivée définitive cet été.

Dans ce contexte, le Real Madrid devra se montrer pragmatique et efficace pour espérer repartir de La Cerámica avec trois points précieux. Face à une équipe qui n’a rien à perdre, la gestion physique et mentale des Madrilènes sera la clé du match.

La rencontre entre Villarreal et le Real Madrid sera à suivre ce samedi 15 mars 2025 à partir de 18h30 sur BeIN Sports 2.

Il débutera à 18h30 le samedi 15 mars, heure française.

Villarreal bénéficiera d’un avantage physique pour cette rencontre, n’ayant pas joué depuis sa défaite contre Alavés le week-end dernier.

Gerard Moreno et Ilias Akhomach restent forfaits en raison de leurs pépins physiques, tandis que Kiko Femenía demeure incertain. Toutefois, le Sous-marin jaune n’a signalé aucun nouveau souci médical à l’approche de ce rendez-vous crucial.

Carlo Ancelotti devrait faire tourner son effectif pour ce déplacement, mais compte tenu de l’importance du match, des cadres offensifs comme Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo et Kylian Mbappé devraient tout de même figurer dans le onze de départ.

Au poste de latéral gauche, Ferland Mendy est forfait en raison du problème musculaire qui l’a contraint à quitter le terrain face à l’Atlético, ce qui devrait permettre à Fran García de prendre sa place. Par ailleurs, Dani Carvajal, Éder Militão, Dani Ceballos et Jesús Vallejo sont toujours absents, mais aucun nouveau blessé n’est à déplorer après la victoire lors du derby.

