Le Real Madrid, miraculé, crucifie encore l’Atlético aux tirs au but

Encore une fois, l’Atlético a cru tenir son exploit, mais le Real, porté par sa réussite légendaire, l’a crucifié aux tirs au but et file en quarts.

Il y a des scénarios qui se répètent inlassablement, comme une fatalité inscrite dans l’ADN du football européen. L’Atlético de Madrid a livré une bataille dantesque, il a dominé, il a cru tenir son exploit. Mais à la fin, c’est toujours le Real qui triomphe. Après s’être incliné à l’aller (2-1), les hommes de Diego Simeone ont su inverser la tendance avec un but dès la 29ᵉ seconde de jeu signé Connor Gallagher. Une entame rêvée, une intensité folle et un Real Madrid totalement dépassé. Mais quand il s’agit de survivre, la Casa Blanca a ce supplément d’âme, cette once de magie – ou de chance, selon les perspectives – qui lui permet toujours de s’en sortir. Et comme souvent, l’Atlético a fini par maudire son destin.