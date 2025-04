Manchester United - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester United vs Lyon

Après un aller spectaculaire, l’OL rêve d’exploit à Old Trafford. Chaîne, heure, streaming : on vous dit tout sur ce choc européen.

Le quart de finale retour entre Manchester United et l’Olympique Lyonnais s’annonce bouillant ce jeudi soir en Ligue Europa. Une semaine après un match aller spectaculaire conclu sur un nul (2-2), les deux formations se retrouvent à Old Trafford, avec une place dans le dernier carré en ligne de mire. Voici toutes les informations essentielles pour suivre cette affiche, entre enjeux sportifs et suspense garanti.

OL : des ambitions européennes affirmées

Le Groupama Stadium a été le théâtre d’un match aller rythmé, où les Lyonnais ont montré un visage séduisant face à une équipe anglaise en difficulté. Menés dans les ultimes secondes, les Gones ont pu compter sur Rayan Cherki, auteur du but égalisateur salvateur, pour entretenir l’espoir d’une qualification.

Sous la houlette de Paulo Fonseca, Lyon est métamorphosé cette saison. Outre un parcours sérieux en Ligue Europa, le club est relancé dans la course à l’Europe en Ligue 1. Le président John Textor ne cache pas ses objectifs : remporter la Ligue Europa et se qualifier pour la Ligue des champions. La victoire récente à Auxerre (1-3) confirme la bonne dynamique actuelle.

Getty Images Sport

Manchester en pleine tourmente

En face, rien ne va plus du côté des Red Devils, englués à la 14e place en Premier League. Avec une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs, les hommes de Ruben Amorim n’ont plus que la Ligue Europa pour sauver leur saison. Critiqué, André Onana a perdu sa place de titulaire lors de la lourde défaite contre Newcastle (4-1), et sa titularisation reste incertaine contre les Gones.

Sur quelle chaine regarder Manchester United - Lyon ?

La rencontre entre Manchester United et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce jeudi 17 avril 2025 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming de sport.

Horaire et lieu du match Manchester United - Lyon

Ligue Europa - Phases Finales Old Trafford

Le quart de finale retour de la Ligue Europa entre Man United et Lyon se jouera à Old Trafford à Manchester, Angleterre.

Il commencera à 21h00 le jeudi 17 avril, 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Manchester United

Le poids de l'attente pèse lourdement sur Manchester United à l'approche du match retour de jeudi, la victoire en Ligue Europa représentant désormais leur seule chance réaliste de sauver une campagne désastreuse. Alejandro Garnacho et Bruno Fernandes ont impressionné tôt contre Newcastle dimanche, mais United a fléchi après la pause, un contraste frappant avec une équipe remaniée alors que Ruben Amorim préservait des joueurs clés.

Avec Joshua Zirkzee écarté après avoir contracté une blessure, il n'aura pas l'occasion de donner suite à son but tardif lors du premier match. Cela laisse Rasmus Højlund, Garnacho, et Fernandes pour mener la ligne.

Défensivement, les Red Devils devraient s'aligner avec une défense à trois composée de Leny Yoro, Harry Maguire, et Victor Lindelof, avec Kobbie Mainoo potentiellement dans un rôle plus influent au milieu de terrain. Luke Shaw et Christian Eriksen offrent une couverture expérimentée depuis le banc.

Infos de l'équipe de Lyon

Pour Lyon, l'absence de l'attaquant prometteur Ernest Nuamah — absent pour une grave blessure au ligament croisé antérieur — et de l'ailier Malick Fofana est un coup dur. Mais le club de Ligue 1 peut toujours compter sur le talent créatif de Corentin Tolisso et Rayan Cherki, qui a semé le chaos lors du premier match avec ses courses incisives et sa vision perçante.

Thiago Almada a également représenté une menace constante, tandis que l'attaquant vétéran Alexandre Lacazette devrait jouer un rôle clé, que ce soit dès le départ ou en tant que remplaçant de choc.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement