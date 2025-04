Lyon et Manchester United dos à dos

Lyon vs Manchester United

Dans une rencontre comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue Europa, l'OL défiait Manchester United ce jeudi soir.

L'OL et MU se disputent un ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa, où ils affronteront le vainqueur de la double confrontation entre les Glasgow Rangers et l'Athletic Bilbao. Et à la 25e minute, c'est l'OL ouvre le score dans ce match aller des quarts.

Sur un coup franc sur le côté gauche, aux 25 mètres. Almada frappe rentrant du pied droit. Personne ne touche le ballon, qui trompe Onana en se logeant dans le petit filet droit, alors que le portier mancunien a mal jugé le rebond.

Mais United allait égaliser en toute fin de première période. Bruno Fernandes tire son coup franc directement sur Perri, lequel repousse des poings vers Ugarte qui reprend de volée à l'entrée de la surface. Yoro est vif pour dévier de la tête le tir de l'Uruguayen et tromper le portier lyonnais sur sa droite.

En toute fin de rencontre, Manchester United allait jouer un sale coup aux Rhodaniens. Après un ballon repoussé dans l'axe, Fernandes à l'angle de la surface, côté droit. Le Portugais contrôle et cherche Zirkzee sur un centre piqué au second poteau. Le Néerlandais devance Mata pour placer une tête sous la barre de Perri. Mais l'OL n'avait pas dit son dernier mot et allait égaliser dans les derniers instants du match par Cherki.

2-2, score final, tout reste à faire pour les Lyonnais au match retour.