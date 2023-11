Warren Zaire-Emery, le verdict est tombé !

Touché lors de sa 1e sélection en équipe de France, Warren Zaire-Emery connait la gravité de sa blessure.

L’équipe de France a connu samedi une soirée historique, avec un succès 14-0 contre le Gibraltar. Mais, la soirée en question a été quelque peu entachée par la sortie sur blessure de Warren Zaire-Emery. Alors qu’il fêtait sa 1e cape avec son pays, à seulement 17 ans, le milieu du PSG n’est resté sur le terrain qu’un petit quart d’heure.

Première écourtée pour Zaire-Emery

A la 16e minute, et au moment même où il inscrivait son premier but sur la scène internationale, Zaire-Emery a été touché à la cheville par un tacle adverse. Le coup était sérieux et l’a empêché de poursuivre la partie.

Le jeune milieu de terrain a quitté le terrain en boitillant avant même la mi-temps. La scène, montée par le diffuseur, laissait redouter une blessure grave. Didier Deschamps est finalement venu rassurer tout le monde au coup de sifflet final.

Deschamps donne des nouvelles de Zaire-Emery

« C’est une soirée parfaite mais il y a la blessure de Warren. Heureusement, que ce n’est pas très grave. Il est allé faire des examens. Et les infos que j’ai, c’est qu’il n’y a pas de fracture. Juste grosse entorse. Je préfère qu’il se rappelle de sa 1e sélection pour son but que pour des choses négatives », a confié le sélectionneur français.

Il est d’ores et déjà acquis que Zaire-Emery ne participera pas au match contre la Grèce la semaine prochaine. Mais, le PSG peut tout de même espérer le récupérer assez vite. Contrairement à Camavinga, il n’aura pas à attendre 2024 pour pouvoir rejouer.

A noter qu’outre Deschamps, Coman et Mbappé ont aussi eu des mots réconfortants envers leur coéquipier. Ils lui ont souhaité un prompt et rapide rétablissement. Ils l'ont aussi félicité pour ses premiers pas réussi et son record de précocité pour l'équipe de France.