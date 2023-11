France – Gibraltar : Titulaire, Zaire-Emery s’offre un record

Didier Deschamps a décidé de lancer Warren Zaire-Emery dans le grand bain ce samedi. Titulaire, le jeune milieu de terrain s’offre un record.

Comme annoncé par le sélectionneur français, Warren Zaire-Emery sera international ce samedi soir. Didier Deschamps a fait le choix de titulariser le prodige français d’entrée face à Gibraltar. Les deux équipes s’affrontent à Nice (20h45) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024.

Le record de Warren Zaire-Emery

Titulaire contre Gibraltar, Warren Zaire-Emery va faire ses débuts avec les Bleus ce soir. Le jeune milieu de terrain du PSG va en profiter pour s’offrir un record. À 17 ans, 8 mois et 19 jours, Warren Zaire-Emery, devient ainsi le plus jeune international français de l’après guerre. Il efface des tablettes, Eduardo Camavinga, qui avait battu ce record il y a 3 ans (le 8 septembre 2020 contre la Croatie) à 17 ans et 303 jours. Néanmoins, dans toute l’histoire de l’Equipe de France, Warren Zaire-Emery ne fait pas mieux que Félix Vial, devenu international à 17 ans et 76 jours en 1911 et Maurice Gastiger (17 ans et 128 jours) en 1974.

L’enjeu du match pour Zaire-Emery

Warren Zaire-Emery va donc faire ses preuves devant le public français ce samedi. Après avoir mis la Ligue 1 dans sa poche, le joueur du Paris Saint-Germain va essayer de séduire toute la France. Sous les projecteurs, Warren Zaire-Emery n’est pas encore sûr d’être régulier en Equipe de France. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, actuellement blessés, devraient être aptes pour l’Euro. Par contre, Zaire-Emery pourrait mettre toutes les chances de son côté en sortant une bonne prestation devant toute la France ce soir.

Le onze officiel de la France contre Gibraltar

Maignan - Clauss, Todibo, Upamecano, T. Hernandez - Zaïre-Emery, Rabiot - Coman, Griezmann, Mbappé (cap) - Thuram