Wahbi Khazri déçu par le choix de la LFP

Le milieu stéphanois Wahbi Khazri a fait part de son amertume par rapport au fait que la Ligue n’ait pas valorisé son superbe but contre Metz.

Samedi, lors du match contre Metz, Wahbi Khazri a inscrit probablement l’un des plus beaux buts de sa carrière. Le capitaine stéphanois a égalisé en faveur de son équipe grâce à un magnifique lob de 60 mètres. Un vrai chef d’œuvre et qui aurait mérité d’être bien exposé, mais Amazon et la Ligue en ont décidé autrement.

Pour des raisons de droit et afin de protéger leur produit, la Ligue s’est opposé à ce que cette réalisation soit diffusée ailleurs que chez son diffuseur durant le week-end. Il était donc hors de question que les réseaux sociaux en profitent avant le dernier match de la journée.

Une décision contestable et contesté mais que les instances ont parfaitement assumé et ils l’ont pas l’intention de déroger à leur ligne de conduite : « La LFP mène une lutte active contre le piratage pour préserver les droits acquis par les détenteurs de droits en France et à l’international. La LFP a des accords avec des diffuseurs dans le monde entier. La LFP couvre tous les grands réseaux sociaux avec 20 millions de fans. Les buts sont publiés sur les réseaux de la LFP et de ses compétitions à partir de lundi pour respecter les accords avec les diffuseurs. Tout le monde peut donc accéder à ce but sans passer par une offre illégale. »

« Ça aurait été cool de le valoriser »

Beaucoup de fans, de supporters ou de simples suiveurs du championnat français ont regretté la position de la Ligue. Et ça aussi été le cas de l’auteur du but, Wahbi Khazri. Sur RMC Sport, le Tunisien a fait part de son point de vue concernant cette polémique : « Ça aurait été cool de valoriser ce but, qui est bien pour moi, qui est bien pour la Ligue 1 et qui met en valeur les joueurs qui la composent. »

Concernant le but en lui-même, l’ancien bastiais a évoqué un coup de chance tout en assurant que c’est bel et bien ce qu’il comptait faire : « Quand je suis en train de monter la balle, je vois que le bloc messin est en place et j'ai vraiment zéro solution. Je n'ai pas envie de me faire contrer. Mon premier réflexe c’est de voir un peu la situation, je vois que le gardien est vachement haut et c’est la meilleure solution… Je me dis qu'au pire, si je la rate, on ne se fait pas prendre en contre. Après, il faut beaucoup de réussite pour qu’elle aille au fond sans problèmes. »