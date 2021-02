Vorm défend Lloris : "Alisson, De Gea, Ederson, ils font tous des erreurs"

Ancien coéquipier de Lloris, Vorm considère toujours l'international français comme "l'un des meilleurs gardiens de but de la Premier League".

L'ancien coéquipier d'Hugo Lloris, Michel Vorm, considère toujours le Français comme "l'un des meilleurs gardiens de la Premier League" et a souligné qu'il n'était pas le seul à faire des erreurs. Liverpool a vu le niveau très élevé de l'international brésilien, Alisson, commencer à baisser récemment, ce dernier ayant commis plusieurs erreurs face à Manchester City et Leicester, tandis que David de Gea continue de faire face à la menace de Dean Henderson de prendre sa place en tant que n°1 à Manchester United.

Dans cet esprit, et avec Lloris un champion du monde très expérimenté, Vorm ne peut pas voir les changements se faire dans les cages chez les Spurs de si tôt. Le Néerlandais a ouvertement soutenu son ancien coéquipier : "Pour moi, il est l'un des meilleurs gardiens de but de la Premier League", a déclaré Vorm, qui figurait dans l'effectif des Spurs entre 2014 et 2020, à Stadium Astro. "Tout le monde fait des erreurs, Alisson, De Gea, Ederson, ils font tous des erreurs".

"Si vous jouez pour Tottenham et l'équipe de France pendant si longtemps, cela dit tout sur vous. Vous devez regarder la situation dans son ensemble, oui il a commis des erreurs, mais combien d'arrêts a-t-il fait pour gagner des matches ? Nous n'avons jamais gagné de trophée, mais cela va dans les deux sens", a conclu l'ancien portier de Tottenham. Capitaine des Spurs, Hugo Lloris est un élément indiscutable depuis plusieurs saisons dans le nord de Londres.

Quelles sont les alternatives pour les Spurs ?

L'article continue ci-dessous

Si Tottenham sortait Hugo Lloris de son onze de départ, José Mourinho prendrait un pari sérieux. L'ancien international anglais, Joe Hart remplit actuellement des fonctions de remplaçant dans le nord de Londres, mais il n'a pas fait d'apparition en Premier League depuis le Boxing Day 2018, alors qu'il évoluait à l'époque sous les couleurs de Burnley. José Mourinho n'a donné à Hart que neuf occasions de jouer en match officiel cette saison.

L'international anglais a joué ces neuf matches en Ligue Europa et en FA Cup, ne se montrant pas réellement serein à certaines occasions lors des matches sur la scène européenne. Quatre clean sheets ont tout de même été réalisés lorsque Joe Hart conservait les buts des Spurs. Bien évidemment, les critiques à l'encontre d'Hugo Lloris arrivent alors que Tottenham n'est pas dans une bonne passe en Premier League.

Les Spurs risquent de connaître une fin de saison décevante. Après un début de saison réussi, Tottenham a décroché de la course au titre et s'est incliné le week-end dernier face à Manchester City (3-0). Les Spurs n'ont pas gagné lors de cinq de ses six derniers matches toutes compétitions confondues, leur aventure en FA Cup se terminant tout en glissant à la neuvième place du classement de la Premier League - quatre points de retard sur la première place qualificative pour la Ligue des champions.