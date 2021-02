Tottenham - José Mourinho ouvre la porte à Gareth Bale et Dele Alli

L'entraîneur de Tottenham admet avoir pris de "mauvaises décisions" vis-à-vis de Gareth Bale et Dele Alli, peu utilisés par les Spurs cette saison.

Jose Mourinho admet avoir pris de "mauvaises décisions" vis-à-vis de Gareth Bale et Dele Alli cette saison, l'entraîneur de Tottenham souhaitant avoir autant de joueurs de "bonne qualité" à sa disposition que possible. Ces derniers mois, les deux joueurs concernés n'ont pas toujours figuré dans les plans du Portugais.

"Parfois nous pouvons prendre de mauvaises décisions"

José Mourinho a parfois critiqué la paire, ce qui a conduit à se poser des questions sur leur avenir respectif, mais le patron des Spurs a suggéré qu'il essuierait l'ardoise. "Les bons joueurs quand ils sont en forme et quand ils sont prêts et quand ils peuvent jouer sont toujours les bienvenus, toujours les bienvenus", a ainsi déclaré l'ancien coach du Real Madrid, après la défaite 3-0 contre Manchester City, avant d'admettre qu'il a peut-être certaines responsabilités dans l'échec des deux joueurs.

"Parfois nous pouvons prendre de mauvaises décisions, nous le faisons tous, mais aucun de nous n'est fou. Aucun de nous ne dit que je ne veux pas que ce joueur m'aide, moi et l'équipe, quand le joueur a le potentiel et les conditions dont il a besoin pour le faire. Lo Celso nous manque depuis très, très longtemps. Nous perdons Reguilon pendant quelques semaines. Si nous pouvons les récupérer, si nous pouvons avoir Dele et Gareth en forme et prêts à jouer, c'est une grande amélioration".

Pour rappel, Gareth Bale est revenu dans un environnement familier au cours de l'été 2020, sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance du Real Madrid. Mais avec seulement 16 apparitions et 248 minutes au compteur en Premier League jusqu'à présent, force est de constater que son retour n'est pas une réussite. Dele Alli, ancien maître à jouer de l'équipe, n'a guère fait mieux, le milieu de terrain de 24 ans n'ayant disputé que 14 rencontres toutes compétitions confondues. Insuffisant.