Voici le plan d'Ancelotti pour entraîner le Brésil et le Real Madrid

Après de longs mois de tergiversations entre le Brésil et le Real Madrid, Carlo Ancelotti aurait choisi. Voici sa stratégie pour entraîner les deux.

Si le mercato s'articule généralement autour des joueurs, principaux acteurs du monde du football, un feuilleton échappe cet été à la règle. Celui autour de Carlo Ancelotti, pris entre le Brésil et le Real Madrid. Après de longs de mois de tergiversations, l'entraîneur italien aurait, selon plusieurs médias espagnols, enfin tranché. Une décision très particulière puisqu'il a choisi d'entraîner les deux. Bienvenue dans les dessous de la stratégie de Carletto.

Entre Brésil et Real Madrid, la stratégie d'Ancelotti

C'est fait, Carlo Ancelotti rejoint la Fédération brésilienne pour devenir le nouveau sélectionneur des Auriverde. C'est officiel, Carlo Ancelotti reste bien l'entraîneur du Real Madrid pour la saison prochaine. Ces deux affirmations sont vraies bien qu'elles semblent incompatibles. C'est là tout le génie de la stratégie de l'entraîneur italien qui est parvenu à se garantir une place dans les deux postes. Comment? Voici les dessous du plan de Carletto.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2024, Carlo Ancelotti ne peut pas quitter le club cet été sans indemnité de transferts et la CBF (Fédération brésilienne) ne veut pas débourser un « achat » du technicien italien tandis que les Merengue ne libèreront pas leur entraîneur. Pourtant, les trois parties seraient contentes du deal : Carletto restera au Real Madrid la saison prochaine, nommera un intérim au Brésil pour le représenter et rejoindre la Selecção au printemps prochain.

Pourquoi cela arrange tout le monde

Le cas le plus simple à contenter, c'est Carlo Ancelotti. L'Italien terminera son contrat au Real Madrid, son club de coeur où il veut honorer son engagement, puis rejoindre la sélection brésilienne pour, sans doute, le dernier contrat de sa carrière (il souhaiterait arrêter en 2026). Côté Real Madrid, on y trouve aussi son compte. Les Merengue conservent un entraîneur apprécié et peuvent aborder leur renouvellement d'effectif sans avoir à trouver un nouveau mentor. De plus, le club peut déjà commencer à s'activer pour trouver son remplaçant.

Niveau brésilien enfin, on est parvenu au meilleur compromis. La Fédération s'offre son premier choix malgré une impossibilité contractuelle et sans débourser la moindre indemnité de transfert. L'entraîneur italien placera, en intérim, un homme de confiance qui entamera déjà la refonte voulue par Carletto dans une saison où le Brésil ne disputera que 6 rencontres officielles. Une fois libéré de son contrat à Madrid, Ancelotti arrivera alors à l'été pour prendre en mains, juste avant la Copa America, une équipe déjà formatée pour lui. Et si c'était ça qu'on appelait un plan de génie?