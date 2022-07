Vitinha se fixe des objectifs à atteindre avec le PSG

Nouveau joueur du PSG, Vitinha nourrit de grandes ambitions et s'est fixé des objectifs personnels et collectifs à atteindre.

Première recrue estivale du PSG, le Portugais Vitinha a accordé un entretien à nos confrères de L'Equipe.

Le jeune milieu de terrain portugais (22 ans) s'est confié sur ses ambitions avec son nouveau club : « Individuellement, je souhaite jouer le plus possible et aider l'équipe à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire tout gagner. Avec la sélection, j'espère faire partie du groupe pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), ainsi que pour la Ligue des nations. Pour cela, je dois jouer. »

Vitinha espère également marquer plus de buts au PSG qu'avec Porto : « La saison dernière, j'en ai marqué quatre, mon plus haut total. Je peux faire mieux, je peux marquer davantage. J'espère en faire plus pour mes partenaires et le bien de l'équipe. »

Avec le PSG, Vitinha va vivre sa deuxième expérience à l'étranger. La première, à Wolverhampton (2020-2021), a été un échec, mais il en garde du positif, ce qui devrait l'aider à réussir en France : « Je n'ai pas joué autant que je l'aurais aimé (800 minutes toutes compétitions confondues). Mais j'ai pas mal grandi et ça m'a apporté des choses que je n'aurais sûrement pas eues en restant au FC Porto. Je suis sorti de ma zone de confort. Ce fut une bonne chose pour moi, pour mon évolution professionnelle, pour m'aider à grandir. […] Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu te confrontes à différents aspects de ton quotidien comme la maison, la banque, la nourriture… […] C'est différent, tu es loin de tes amis, de la majorité de ta famille. Tu dois changer tes habitudes. »