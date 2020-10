Villas-Boas, Thauvin… Les réactions après OL - OM (1-1)

L’OL et l’OM se sont quittés dos à dos ce dimanche. Un nul qui a beaucoup plus ravi les Phocéens que les Rhodaniens.

La 6e journée de a pris fin ce dimanche avec le duel des Olympiques au Groupama Stadium. Malgré une nette domination et un homme en plus sur le terrain, l’OL n’est pas parvenu à l’emporter (1-1). Les Gones ont buté sur une accrocheuse formation marseillaise. Au coup de sifflet final, ils ont logiquement fait part de leur frustration, tandis que les Olympiens ont exprimé leur satisfaction après avoir évité la défaite.

André Villas-Boas (entraineur de l’OM sur Téléfoot) : « Oui, très contents, évidemment. Content des efforts de nos joueurs. On a bien résisté. On a montré un très bon état d’esprit. Ils ont eu la possession, mais on a tenu et c’est un bon point pour nous (…) On a bien fait la couverture du terrain à 10, en étant sur la largeur en 5-3-1. Mais leurs défenseurs sont montés et Aouar a été très bon sur les côtés. C’était difficile de les contrôler. Ils nous ont posé des problèmes, mais avec notre ligne de cinq derrière on a réussi à tenir jusqu’à la fin. Les joueurs ont été très bons dans l’état d’esprit. Et on a besoin de ça pour la suite. Avec une victoire, on se rapprocherait des places qu’on mérite (…) Cuisance à Marseille et Lopez à ? Ce sont des choses qui sont en train d’évoluer. Moi, j’étais dans le match. Mais le fait que le mercato ne se termine qu’aujourd’hui, c’est un désastre. Heureusement qu’il se termine. »

Florian Thauvin (attaquant de l’OM sur Téléfoot) : « C’est un point important aujourd’hui. On a bien débuté le match, même si on était dominés. Le rouge nous fait mal, il est un peu dur. Il faut féliciter l’équipe. On s’est battus comme des lions pour ramener un point ce soir. On a couru pendant tout le match (…) On a démontré un état d’esprit irréprochable. Contrairement aux autres années, on est présents lors des grands matches et un peu moins dans les autres. Ça prouve que c’est psychologique. Maintenant, il faut qu’on travaille pour prendre des points à tous les matches. Dans l’état d’esprit, c’est un match référence (…) Pourquoi on ne brille pas face aux petits ? J’ai du mal à l’expliquer. Peut-être que l’absence de nos supporters nous pénalise. On a du mal à se réveiller. Mais il va vite falloir qu’on trouve une solution. Ce sont des résultats en dents de scie, avec l’effectif qu’on a, on doit faire mieux.

Pape Gueye (milieu de terrain de l’OM sur Téléfoot) : « On fait un très grand match. On savait que ca n’allait pas être facile. On a pris un rouge, et on devait être forts défensivement. On est dans un moment compliqué, il fallait donc être soudés pour obtenir un bon résultat. Maintenant, il faut profiter de la trêve pour se reposer et repartir de l’avant. »

Jason Denayer (défenseur de sur Téléfoot) : « Il y a de la déception, c’est sûr. Surtout qu’on est en surnombre. O a eu les occasions et on n’arrive pas à se concrétiser. Y a clairement un problème d’efficacité, on doit marquer plus avec ce qu’on se crée. On a tout bien fait à part le but qu’on encaisse et les occasions qu’on ne concrétise pas. »

Houssem Aouar (milieu de l’OL sur Téléfoot) : « On est très déçu de ne pas être revenus avec les trois points. Vu la physionomie, c’est ce qu’on devait à faire. A 11 ou à 10, on devait gagner, surtout après notre série de matches récente (…) J’ai du mal à expliquer qu’on n’ait pas été meilleurs devant. On arrive à faire le décalage, mais il manque la passe juste ou la frappe qu’il faut. C’est une chose qu’il faut améliorer au plus vite, car ce n’est pas normal (…) Mon choix de rester à Lyon ? Je sentais que je pouvais encore apporter à cette équipe et à ce club. C’est pour ça que je continue mon aventure avec le club formateur. J’espère qu’on va vite se relever. »