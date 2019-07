VIDEO - La carrière de Lampard avec les Blues en chiffres

Retour en chiffres sur la carrière bien remplie de Frank Lamaprd avec les Blues de Chelsea.

Retour en vidéo et surtout en chiffres sur la carrière bien remplie de Frank Lamaprd avec les Blues de alors que l'ancien international anglais a débarqué sur le banc des pensionnaires de Stamford Bridge ce jeudi.

Chelsea - Frank Lampard, ou le retour d'un monument chez les Blues

20 ans de carrière, 611 matches de , 106 sélections pour les Three Lions et 14 titres remportés, la carrière de l'ancien capitaine de Chelsea, modèle de progression et de régularité, fait figure d'exemple Outre-Manche.