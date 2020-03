VIDEO : Avant l'Euro 2020 - David Villa recrée les plus grands buts de la compétition

Il a toujours le talent - Goal a rejoint le vainqueur de l'UEFA EURO 2008 ™ et Booking.com pour revivre des classiques de l'Euro.

Du geste de Paul Gascoigne à cette incroyable volée de Marco van Basten, l'EURO a produit à maintes reprises certaines des images les plus emblématiques de l'histoire du jeu.

Ces frappes légendaires sont devenues les moments déterminants d'une époque… mais peuvent-elles être recréées?

Booking.com a mis au défi Goal de mettre la théorie à l'épreuve, avec l'aide d'un ambassadeur - la superstar espagnole David Villa - qui a propulsé son pays au titre en 2008.

Plus d'équipes

Regardez la vidéo pour voir comment cette légende du jeu européen s'est déroulée.

L'article continue ci-dessous

Alors que l'anticipation monte avant un énorme été de football, Booking.com, le partenaire officiel de réservation d'hébergement et d'attractions de l'UEFA EURO 2020 ™, offre aux fans la chance non seulement de gagner des billets pour un match, mais aussi de gagner l'ultime Expérience de football.





Réservez et achevez un séjour avec Booking.com avant le 31 mars 2020 pour courir la chance de gagner une nuit pour deux dans la suite Stadium de Booking.com pour la finale de l'UEFA EURO 2020 ™, ainsi que d'autres prix incroyables de l'UEFA EURO 2020 ™. La chance de gagner est ouverte aux personnes âgées de 18 ans et plus résidant actuellement au , en , en ou en Grande-Bretagne. Pour plus d'informations, y compris les conditions générales complètes, visitez www.booking.com/stadiumsuite