Verratti : "L'Atalanta sans Ilicic c'est comme la Juve sans CR7 ou le Barça sans Messi"

Josip Ilicic ne jouera pas contre le PSG ni probablement pour le reste de la Ligue des champions en cas de qualification du club italien.

Si le est optimiste, sans pour autant être certain, de la participation de Kylian Mbappé, blessé contre l'AS Saint-Etienne, pour le quart de finale de contre l' lors du final 8 à Lisbonne la semaine prochaine, le club italien sait d'ores et déjà de son côté, qu'il devra faire sans son joueur vedette : Josip Ilicic. En effet, le meilleur buteur de l'Atalanta en Ligue des champions est forfait pour cette rencontre, et probablement pour la suite de la C1 en cas de qualification de son équipe.

Marco Verratti, interviewé par la "Gazzetta dello Sport", a évoqué l'absence de l'ex de Palerme et de la . Le milieu de terrain du PSG a également dérangé des noms importants : "Cela pèse beaucoup, car c'est comme l'absence de Messi au ou de Cristiano Ronaldo avec la , cela peut peser. Mais même sans lui, l'Atalanta a continué à gagner en . Et tout cela grâce au travail de Gasperini".

Gasperini attend Ilicic pour la saison prochaine

Lucide, Marco Verratti est bien évidemment au courant de l'impact de Josip Ilicic dans cette équipe de l'Atalanta. Mais malgré l'absence de ce dernier, l'Atalanta a réussi à terminer troisième de et a même occupé la deuxième place lors du sprint final avant de s'effondrer lors des deux dernières journées. Gian Piero Gasperini lui-même a confirmé, sur les micros de "Radio sports aussi" sur Rai Radio 1, qu'Ilicic ne jouera pas contre le PSG et probablement même pas d'autres matches, en cas de qualification.

"Il est entouré de beaucoup d'affection, ce sont ces situations qui peuvent arriver à n'importe qui quand on s'y attend le moins. C'est précisément pour cette raison que nous l'aidons tous. Objectivement, il est difficile pour lui de revenir en Ligue des champions, le joueur est debout depuis longtemps. Je serais déjà ravi de le revoir pour la saison prochaine", a expliqué l'entraîneur de l'Atalanta. Pour rappel, Josip Ilicic souffre d'une dépression et est rentré auprès des siens en Slovénie.

Gian Piero Gasperini pourra compter sur Pasalic, Luis Muriel et Malinovskyi dans le trident avec Papu Gomez et Duvan Zapata pour remplacer le Slovène et le faire oublier, lui qui jusqu'à la pause avait été l'un des meilleurs joueurs de l'Atalanta de tous les temps avec 21 buts inscrits et près de 10 passes décisives, dont le quadruplé face à Valence qui a permis au troisième de Serie A d'atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Ligue des champions.