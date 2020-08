PSG - Rolland Courbis inquiet et pessimiste avant l'Atalanta

L'ancien entraîneur de l'OM, devenu consultant pour RMC, n'a pas été rassuré du tout par les dernières sorties du PSG. Inquiétant avant la C1...

Après avoir régalé lors de ses matches amicaux, le est parvenu à remporter ses deux finales en gardant sa cage inviolée, respectivement face à l'AS Saint-Etienne en (1-0) et contre l'Olympique Lyonnais en Coupe de la Ligue (0-0, 6-5 t.a.b.). Néanmoins, les Franciliens ne se sont pas rassurés pour autant, eux qui ont été bousculés par leurs adversaires. En manque d'inspiration et de rythme, ce PSG inquiète particulièrement Rolland Courbis.

"Un PSG très moyen et en dessous de ses possibilités"

"Si on n'est pas inquiet là, quand le sera-t-on ? Je suis préoccupé. Je me dis que les huit prochains jours vont peut-être permettre de récupérer Mbappé et cela serait une première énorme bonne nouvelle. Après il faudra aussi que Thomas Tuchel, qui a un peu l'air énervé, démontre certaines inspirations dans ses choix tactiques", s'est insurgé l'ancien entraîneur de l' , sur les ondes de la radio RMC. Toutefois, l' demeure un cran en dessous selon lui.



"Depuis la sortie de Mbappé contre Saint-Etienne, on voit un PSG très moyen et en dessous de ses possibilités. Cela ne veut pas non plus dire que l'Atalanta est le favori de ce match. Il faut quand même remettre les choses à leur place", a ensuite nuancé Rolland Courbis. Si le Paris Saint-Germain ne semble pas au meilleur de sa forme, son futur adversaire en quart de finale de la Ligue des Champions, défait en face à l'Inter dimanche soir (2-0), est dans le même cas.